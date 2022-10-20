台東市太平溪右岸水防道路試辦1年禁行大貨車以上車輛，且規定時速限制30公里以下，居民認為規定形同虛設。（蔡旻妤攝）

台東市民代表陳金溪說，一早就有民眾向他投訴看到大貨車進出道路。（蔡旻妤攝）

台東市太平溪右岸水防道路靠近光明社區路段今年3月完工通車，試辦1年禁行大貨車以上車輛，且規定時速限制30公里以下，當地民眾表示，規定形同虛設。台東縣政府回應，警方將加強取締，若違規最高可罰1萬8000元。

嚮往民主而移居台東光明里社區的香港龍舟師傅胡梓康20日表示，社區入夜後車輛呼嘯而過，時速超過60公里，且有大貨車進出，道路旁豎立的速限30公里、禁止聯結車和大貨車進入及禁止鳴喇叭標示，規定形同虛設，他已經搬離該社區，改住鹿野鄉。

台東市民代表陳金溪說，一早就有民眾向他投訴看到大貨車進出道路，當初縣政府已經允諾社區居民，這條路開通後禁止大貨車以及聯結車進入，但看到貨車如入無人之境，顯示縣政府不負責任的態度。

台東市太平溪右岸水防道路工程去年動工，計畫未來可作為一般道路使用，但引發附近光明里東糖街居民不滿，建議台東縣政府維持水防道路僅作為防汛、搶險運輸使用，倘做為一般道路將影響對當地生活。

台東縣府今年初允諾會尊重當地民意，依地方說明會內容，自3月工程完工後，隨即試辦1年禁行大貨車以上車輛與未載客遊覽車通行，設置時速限制30公里、禁鳴喇叭、禁止超車，以降低車輛行駛對於社區影響。

台東縣政府建設處長許瑞貴回應，如果大貨車違規進入可開罰9000元至1萬8000元，他已轉告台東縣警察局交通隊，交通隊即刻起會加強取締。

台灣環保聯盟前台東分會長廖秋娥說，太平溪以糖廠、光明社區為軸心，是具有百年歷史的台糖產業發展，但是縣府為了開闢道路，築起高牆隔離居民與溪流，開發過程又沒有充分溝通，忽視在地社區的參與，造成不必要的衝突。

野鳥學會前理事長林國欽強調，目前縣府對於太平溪都沒有好好治理，任由高莖植物繁殖，影響河道暢通，築起道路路堤，影響居民與河岸互動。