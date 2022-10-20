2022嘉義縣議長盃桌球錦標賽今在嘉義縣立體育館精彩開打，參賽隊伍緊張看著下場打球的隊員。（呂妍庭攝）

2022嘉義縣議長盃桌球錦標賽今在嘉義縣立體育館精彩開打，開幕式由嘉義縣長翁章梁、議長張明達共同開球。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2022嘉義縣議長盃桌球錦標賽今在嘉義縣立體育館精彩開打，連續4天賽事，吸引180隊、1500人參加。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣議長張明達為嘉義縣議會出賽選手加油打氣。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁為嘉義縣政府代表隊加油打氣。（呂妍庭攝）

2022嘉義縣議長盃桌球錦標賽今在嘉義縣立體育館精彩開打，連續4天賽事，吸引180隊、1500人參加，開幕式由嘉義縣長翁章梁、議長張明達共同開球，張明達說，議長盃自2007年舉辦以來，參賽隊伍從61隊679人成長到今年180隊1500人參加，每年都有來自全縣各路好手報名，尤其比賽期間選手們切磋球技，賽後還能交流聯誼，顯現嘉義縣十分注重體育發展，期望未來有更多選手加入賽事，讓議長盃更熱鬧。

縣議會指出，議長盃桌球賽分為國小三、四、五、六男女組團體及個人賽、國中男女組團體及個人賽、高中男女組個人賽、機關男女組團體及混合雙打、社會男女團體賽，年齡層遍及老少，另13歲青少年國手郭冠宏也報名本次大賽，將與各路選手切磋球技，是嘉義縣桌球年度盛事。

張明達也特別感謝縣府、環保局和大同國小協助，以及最辛苦負責執行統籌的嘉義縣體育會桌球委員會，期待每個隊伍都能全力以赴、以球會友，讓議長盃桌球賽再次凝聚球友的心。

翁章梁指出，桌球運動需要的空間不大，但雙方能在擊球間達到足夠的運動量，縣府各單位、學校都有許多桌球愛好者在下班後打球運動，強身健體之餘，還能聯繫同事感情，讓工作業務推動更順利，也期勉所有教練及選手都能持續精進，在比賽發光發熱，大膽展現球技。

今包括翁章梁、張明達、嘉義縣議員黃嫈珺、武清山、朴子市長吳品叡等到場參與，翁章梁與張明達開球，兩人擊球有來有往，一旁觀眾驚呼不斷。