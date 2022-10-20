晶圓雙雄尾盤收高，台塑(1301)集團、中鋼(2002)等傳產龍頭股聯袂反彈，指數原本大跌近280點，終場力守12900點，以12946.10點作收，下跌30.66點，跌幅0.24％，成交金額2338.95億元。資深分析師柯孟聰指出，今天留下超過200點的下影線，這周連續第二個收腳情形，明天若跳空上漲，有機會作島型反轉，會有一波反彈可期。

柯孟聰認為，整體來看，這波量能無法上來，也沒有亮麗的主流股帶動，整個市場失去信心，呈現一路盤跌。必須觀察有沒有特定的族群領軍反彈，尤其是台積電(2330)最為重要，台積電今天測試5年線390元附近，而10年線位置在267元；相對應大盤來看，這波是12年來修正的最大空頭，從3955點起漲到18619點，回測0.382位置在13018點，接近13100點的5年線位置，回測0.5則是11287點，也在約10年線位置，跟台積電5年線及10年線長線支撐位置不相上下，預期大盤在5年線及10年線之間，是一個超級長線買點。

股市無可用之兵最為可怕，整體量能也無法上來，導致這波大幅度修正，未來除了台積電外，金融股、IC設計、貨櫃三雄，這些成為外資提款機的族群有沒有辦法表現。柯孟聰表示，因為美元太強勢，導致外資抽離，所以外資動態相當重要，像是外資回補面板股，面板股在減資後掛牌相對強勁，近期在大盤持續下跌過程中反而逆勢上漲，多少給市場一些利空去化的信心。所以必須要有更大型的主流股出現，配合外在因素，例如11月升息利空不跌，大盤相當有機會築底。