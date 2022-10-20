瑞典電信設備商愛立信(Ericsson)周四公布第三季獲利不如預期，為連續兩個季度未達預期，主因為零件價格和物流成本太高，影響到獲利率。

該公司上季調整後營業利益跌到71億瑞典克朗(約6.33億美元)，低於去年同期的88億瑞典克朗(約7.85億美元)，也低於分析師預期的87.3億瑞典克朗。

然而愛立信營收從去年同期的563億瑞典克朗上升到680億瑞典克朗，並優於分析師預測的662.5億瑞典克朗。

受到專利糾紛導致專利費收入下降的影響，第三季毛利率從44.0%跌到41.4%。

執行長Borje Ekholm在聲明中表示，大型專案計畫仍在早期階段，對毛利率產生了稀釋影響。

除了因俄烏戰爭和晶片短缺，造成供應鏈中斷之外，愛立信還因在伊拉克的賄賂行為，以及不當披露訊息導致投資人憤怒，因而受到司法調查。

美國司法部和證交會(SEC)正在調查愛立信過去在伊拉克的行為，但表示仍無法評估最結果。