國境解封後首場實體「ITF台北國際旅展」即將在11月4日盛大登場，旅遊體驗平台KKday除推出多種優惠商品，更號召全民參與「飛吧！離地計劃」，將空白的2年玩回來，即日起至11月7日止，可在線上活動頁中參加抽獎，有機會獲得最想去的地點來回機票。

KKday針對年底跨年獨家販售台北101「高空跨年煙火星光夜派對」門票，可於89樓近距離欣賞煙火，享受DJ音樂表演、星光酒吧、深夜食堂、魔術秀等，早鳥優惠票價1800元。想出國的旅客則可選擇11月出發的東京5日來回機票1萬388元起、沖繩4日來回機票5999元起、沖繩4日自由行9888元起，以及東京機加酒自由行5日，入住5星東京巨蛋飯店，售價1萬5800元起。

「飛吧！離地計劃」的空白機票活動即日起開跑，只要於活動頁面填上姓名、想去的國家、聯絡電話、電子信箱，就可參加抽獎，將抽出由得獎者指定的航點來回經濟艙機票，於11月10日公佈於活動頁面。

針對旅展獨家活動，KKday即日起至11月7日同步推出「0元下單抽聯合航空美國來回機票」，於活動頁面挑選你最想去的美國城市，可選擇拉斯維加斯、洛杉磯、舊金山、紐約、奧蘭多，再作答趣味闖關題，就可以0元下單參與活動，答對者就有機會抽中美國聯合航空經濟艙來回機票，免費飛美國。