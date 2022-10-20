美國職籃2022-23球季正式展開，今年最大的特色就是許多隊伍都有實力衝擊冠軍，攤開台灣運彩開出的總冠軍賠率來看，前面5支最被看好的球隊賠率極為接近，分別是金州勇士的5.5倍、洛杉磯快艇的6.00倍、密爾瓦基公鹿的6.00倍、布魯克林籃網的6.50倍以及波士頓塞爾提克的6.50倍，由此可見群雄並起的今年球季絕對精彩可期！

國外知名運動數據網站ESPN統計了18名專家，預測本季分區冠軍以及總冠軍的結果，首先看好公鹿奪得東區冠軍的專家高達15位，76人、熱火以及籃網各有1位支持，比照台灣運彩開出的東區冠軍賠率，公鹿3.5倍、76人6.25倍、熱火7.5倍和籃網3.75倍，CP值最高的選項絕對是超過八成的專家一致看好、賠率3.5倍的公鹿，喜歡運彩的朋友們一定要把握機會。

至於聯盟西區，專家的意見就比較分歧了，有8位看好快艇拿到西區冠軍，認為勇士可以衛冕的也同樣是8位，最後2位分別支持灰熊以及金塊，端看台灣運彩的西區冠軍賠率，勇士的3.4倍以及快艇的3.6倍幾乎相同，這邊建議的投注策略是同時平均押寶勇士以及快艇，如此一來風險分散了，最終結果無論是勇士還是快艇贏得西區冠軍，獎金還是落在自己口袋！

總冠軍的部分，專家預測結果與東區冠軍雷同，有多達12位專家依舊看好公鹿可以登上王座，接下來是快艇的3位、勇士的2位以及熱火的1位，首段提到公鹿目前總冠軍的賠率有6倍之高，這個選項建議提早購入，因為隨著賽程進展，持續打出好表現的球隊其賠率會逐漸下降，玩家如果猶豫較久，到了季中或是季末，恐怕公鹿的賠率將只剩2倍左右。綜觀看來本季公鹿奪冠的呼聲極高，喜歡字母哥的朋友們也可加碼支持他奪得MVP有5倍的賠率。