Alphabet旗下Waymo周三宣布，擬在洛杉磯擴展自動駕駛共乘服務Waymo One，但並未透露在洛杉磯營運的確切時間。目前該公司僅在鳳凰城的East Valley地區營運。

Waymo共同執行長Tekedra Mawakana表示，「當我們在思索下一個城市時，就浮現了洛杉磯。洛城是充滿活力而且很棒的地方，Waymo的經驗可讓我們能夠克服駕駛的複雜度。」

Waymo發言人指出，該公司會在洛城先收集地圖資訊，隨後會開始由安全駕駛在街道行駛，在取得核准與回饋後才會啟動公開測試。