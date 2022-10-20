立凱電（5227）授權夥伴以色列化工ICL 20日宣布，已獲得美國政府1.97億美元的補助，計劃在美國聖路易斯建造一座價值4億美元的磷酸鐵鋰（LFP）鋰電池正極材料廠製造廠，該工廠預期2024年投入量產。

預料這將是美國第一家大型LFP材料製造廠，並將主要使用美國供應鏈，同時為全球鋰電池行業生產高品質的LFP材料。

ICL表示計劃分兩個階段建造兩條生產線。每條生產線每年將能夠生產15,000公噸LFP材料，第一階段預計將於2024年完成，預計到2025年將全面生產3萬公噸。

立凱電表示，ICL透過立凱電取得專業技術，在美國建立一個強大的本地化優質材料供應鏈，雙方的合作將為強韌美國本土鋰電池供應鏈帶來革命性的改變，在此之前，中國在此一領域的全球佔有率高達99％。

LFP是美國能源儲存、移動性和基礎設施市場的關鍵解決方案，ICL北美董事總經理Phil Brown說，美國能源部投資1.97億美元，對於建立一個國內製造商至關重要，該製造商可以在全球範圍內競爭，同時為電動汽車、電池和能源儲存行業的美國製造商提供急需的安全網。

ICL表示，預計2025年LFP電池的份額預計將達到所有電池出貨量的30％以上，電動車（EV）是LFP電池的關鍵驅動力，因為該行業和其他行業——如固定電網儲存（ESS）和電動汽車充電基礎設施——繼續尋找更可持續、更安全和更具成本效益的解決方案。 到2030年，凱恩ERA預測，全球鋰電池市場需求將超過2725 GWh，市值將超過2,400億美元。