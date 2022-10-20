高端爭議延燒，中央流行疫情指揮中心昨宣布開放「高端戰士」出國前補打他牌疫苗，再度引發外界砲火。今指揮中心公布主要出入國家檢疫條件，包括日本、加坡、美國、西班牙及智利都未承認高端疫苗，而世界上至少1國核准EUA的疫苗共有45款，其中包括高端、Sputnik V等34款疫苗都未獲WHO認可。

指揮官王必勝今表示，指揮中心對一些主要出入的國家檢疫規定措施進行整理，無條件入境免隔離者共14國，包括韓國、澳大利亞、紐西蘭、越南、泰國、加拿大、法國、義大利、英國、德國、阿根廷、墨西哥、土耳其及南非。

目前承認高端疫苗的國家共10國，包括印尼、琉、紐西蘭、貝里斯、索馬利蘭、泰國、愛沙尼亞、巴拉圭、馬來西亞及聖克里斯多福。

而有檢疫措施，且僅承認WHO證疫苗國家則有日本、加坡、美國、西班牙及智利。王必勝表示，看起來日本比較嚴格，疫苗需要3劑，否則就需要PCR證明。新加坡則是要求2劑，可以用PCR或快篩取代。另美國、西班牙、智利也要求2劑。

截至10月20日，至少1國核准EUA的疫苗共有45款（扣除BNT及莫德納次世代疫苗），其中僅有11款列入WHO 緊急使用清單（EUL），日本入境亦依據此清單，包括高端、Sputnik V等34款疫苗都未獲WHO認可。