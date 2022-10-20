高齡化社會來臨，新慢性病觀念除了三高還有「一低」，低骨密度正悄悄威脅國人健康，骨質疏鬆症因初期沒有明顯症狀，易被忽略，也被稱為「沈默的疾病」，嘉義長庚骨科關節重建科醫師陳俊良指出，在臨床上不少患者因為骨折送醫才發現有骨質疏鬆症的問題！造成骨鬆的原因有原發性及續發性，原發性是指隨年紀增長骨質流失，因此建議65歲以上、停經的女性及70歲以上的男性進行骨密度檢測；續發性則是由其他病因導致，如內分泌問題、糖尿病、副甲狀腺亢進，或長期使用類固醇，若本身有危險因子，建議也需要進行骨密度檢測，防患於未然。

停經、熟齡、高風險族群需接受骨密度檢測

「骨質疏鬆症時常造成髖部骨折，若髖部骨折兩年內死亡率非常高，每五人就有一人會死亡」，陳俊良醫師表示，若輕忽骨鬆問題到發生髖關節骨折，除增加死亡風險，癒後狀況也都有限，不是走路不方便就是需坐輪椅、甚或到安養之家。他的團隊與台北醫學院合作研究發現，髖部骨折若沒有接續治療，再發骨折機會相當高，死亡率也高，可能是「人生中最後一次骨折」，因此需要以積極態度提高骨質疏鬆症認知，評估骨折風險，早期篩檢不要等到骨折才進行治療。

除了65歲以上、停經女性及70歲以上男性及有危險因子族群需要檢測骨質密度，陳俊良醫師進一步表示，如果日常有發現「矮、駝、痛」等症狀就應提高警覺，像是身高下降超過4公分或駝背、背靠牆，頭無法碰到牆且距離牆面大於3公分、背痛持續2周、或是走路跌倒就骨折的人，也建議到醫院進行骨質密度檢測。

陳俊良醫師解釋，現在骨密度檢測是採用DXA(雙能量X光吸光式測定儀)，這相當於照得較久、較仔細的X光，照的部位在髖部與脊椎，檢查時間大約5-10分鐘，不但安全快捷，更能準確檢測骨密度，健保也都有給付。

骨鬆治療 自行停藥可能導致骨折風險回升

對於骨鬆的治療，陳俊良醫師說，骨鬆造成的骨折需要開刀治療，單純骨鬆的治療則以藥物為主，分成口服藥或針劑，藥物主要分成三大類，一是不讓骨頭流失，維持骨本；二是促進骨頭生長；三是包含以上兩者的雙效功能。醫師會根據依病患的個別狀況及病患個別偏好提供適合的治療方式。

「骨鬆治療一個重點是不能間斷」，陳俊良醫師強調，骨鬆藥物需要持續使用才會達到效果，而這一兩年疫情打亂骨鬆患者的就醫治療，患者不願意或因行動不便無法到醫院就醫，到診率減少三、四成，導致骨質密度數值下降，有的患者還被送到急診室，因為又發生新的骨折。

陳俊良醫師分享，有位65歲阿伯骨鬆患者，因疫情沒有持續回門診追蹤，後來再看到他就是在急診室，患者沒有跌倒或外傷，但腰椎卻異常疼痛，原來是因日常裝水抬水所導致，結果就造成多處壓迫性骨折，疫情降低民眾回診意願，間接影響到骨鬆診斷與治療，患者就會有更高機會暴露於骨折風險中。

日常三重點 讓你存好骨本

一般人該如何日常生活中存好骨本？陳俊良醫師認為，一是注意飲食習慣，涉取足夠鈣及維他命D，如深色蔬菜、海帶、豆類製品、乳製品；二是適度運動，不一定要到健身房做重訓，而是用身體本身的負重進行快走、太極拳或健康操等都可以；三是適度曬太陽，如早上或傍晚曬15-20分鐘太陽，讓體內的維它命D變成活性的，而這點就跟運動相輔相成，他建議早上或傍晚在戶外運動時，不要全身包緊緊，讓身體適度曝露在陽光下。

陳俊良醫師建議，要從年輕開始存「骨本」，日常生活中養成健康生活型態，均衡飲食、適度曬太陽、荷重運動、避免抽菸等，才能夠及早預防骨鬆性骨折的發生。

（本衛教文章由台灣安進協助提供）