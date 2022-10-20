國民黨桃園市長候選人張善政在宏碁任職期間，主持行政院農委會研究計畫，遭指涉嫌抄襲，宏碁今日函覆農委會指出，所謂重複情形已經於原報告列出的參考文獻中核實，該計畫屬於專業服務結案報告，並非學術研究報告，因此採文末羅列參考文獻方式，並非逐句逐段於頁末附註，此一方式也在當時審查及驗收通過。

針對國民黨桃園市長參選人張善政任職宏碁期間，主持行政院農業委員會研究計畫遭指涉嫌抄襲事件，農委會原本希望張善政與宏碁於9月底提書面說明，後宏碁行文農委會考量研究人員不一定在職，希望可以延期，期限是延期到今日。

宏碁今日正式函覆農委會，並表示由於該計劃案於十餘年前執行，部分參考文獻（如網站等）已無法取得，針對尚能取得的參考文獻，經比對，所謂重複情形多已於原報告列出之參考文獻中核實。該計劃案屬於專業服務結案報告而非學術研究報告，因此採文末羅列參考文獻之方式而非逐句逐段於頁末附注，此一方式亦經過當時審查及驗收通過。