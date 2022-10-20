南投縣兒童少年福利館，附設全縣第1所公辦民營托嬰中心。（廖志晃攝）

南投縣兒童少年福利館，20日落成啟用。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣兒童及少年福利館，獲得建築園冶獎殊榮。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣兒童及少年福利館，斥資6119萬元興建，歷時3年完成，還獲得建築園冶獎殊榮；1樓為三興里集會所、社區活動中心，2、3樓為社會福利服務中心，並且設置全縣第1所公辦民營的托嬰中心，可收托36名2歲以下嬰幼兒。

兒童及少年福利館20日剪綵啟用，由縣長林明溱主持，南投市長宋懷琳、縣議員張嘉哲等人都出席見證，興建總經費6119萬元，包括縣府公務預算1496萬元，公益彩券分配盈餘基金4623萬元。

林明溱表示，兒少福利館結合集會所、公辦民營托嬰中心，是辭世將滿周年的前社會及勞動處長林俊梧，任內積極建議，縣府全力以赴完成，堪稱澤及後人。

林明溱指出，兒少福利館3樓委由中華民國家庭福利推展協會，開辦全縣第1所公辦民營托嬰中心，扣除托育補助後，每位嬰幼兒的家長，每月僅需負擔6500元，大幅減輕負擔，目的就是希望鼓勵年輕夫妻努力增產報國，勇敢多生幾個小孩；縣府正在兒少館旁興建青年住宅，吸引年輕人返鄉成家立業。

2樓是南投區社會福利服務中心，負責協助南投市及名間鄉弱勢個案，提供社會福利諮詢服務，並陪伴支持弱勢家戶恢復社會功能，館內 還有音樂團練室、圖書室等，也將陸續開放供社區民眾使用。

林明溱說，南投家扶中心籌建培力館經費困難時，縣府優先補助200萬元；南投仁愛之家籌建兒童希望城堡，也是他居中牽線，爭取到公益彩券頭彩得主認捐2500萬元而順利建成。

兒少福利館結合設計創意、綠建築與在地永續發展，以簡單且多樣化的動線串聯建築，獲得園冶獎殊榮。