國民黨立委江啟臣指出，中共八月鎖臺軍演，讓我國備感壓力，除了軍事上，其實更該擔心的是能源問題，若被封鎖，阻斷能源供應，我們現有的能源儲備可以撐多久？國安局長說，封鎖視同戰爭，會想辦法有安全通道，但遺憾的是，根本看不到蔡政府具體的因應對策。

根據經濟部對於安全存量的說明，目前各種能源的安全存量，石油為146天、天然氣10至11天，煤炭39天，江啟臣質疑，未來若共軍鎖臺超過一定時間，臺灣恐怕就會被斷氣、斷油，等同斷電。沒有穩定能源供應，國家如何維持運作？

江啟臣指出，中共若封鎖臺灣，阻斷能源供應，就能不費一兵一彈，就可以讓國軍戰力受到影響，讓護國神山台積電無法運作，達到「不戰屈人之兵」的效果。

江啟臣強調，國安單位不能只有知道嚴重性，更要重視國家能源安全問題帶來的影響，除了軍援軍售，確保能源安全恐怕更是臺美合作的當務之急。否則一個封鎖，就會讓臺灣陷入能源斷炊的危機中。