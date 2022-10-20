居民讚嘆「住過立軒就回不去了」，發現「立軒建設」帶領林口居民深愛土地的心相當真摯。(圖/YouTube)

「立軒建設」貫徹「精緻、唯美、永續」的建設理想，多年深耕林口開發並強化社區凝聚力。本次9月的立軒「精緻生活節」吸引不少「立軒粉」，更增加許多新群眾前來享受生活的精緻優雅，其中立軒建設企劃李岱芬強調落實「來者好品味，來過好生活」的風範，讓居民讚嘆「住過立軒就回不去了」，發現「立軒建設」帶領林口居民深愛土地的心相當真摯。

好的社區不僅可以增加住戶凝聚力，更能潛移默化提升居住品質。「立軒建設」不僅專注在選地、規劃與營建施工，更藉由社區活動增加向心力，進而達到永續服務精神。本次推出的「精緻生活節」吸引不少忠實的「立軒粉」，也因充滿品味的生活氛圍吸引新粉絲加入。

本次推出的「精緻生活節」吸引不少忠實的「立軒粉」，也因充滿品味的生活氛圍吸引新粉絲加入。(圖/YouTube)

「立軒天翠」的「精緻生活節」在9月份如火如荼地展開，力邀職人進駐市集，在藝展、講座、商售中揭開手藝精神，許多行家利用皮革、布料展現手工藝底蘊，現場也有咖啡、服飾等品牌跨界參與；其中，每週日的藝術家展覽更添人文藝術高度，其品味讓住戶與新知深深著迷。「立軒天翠」的「精緻生活節」以「終於純翠，有緻一同」創造生活美學，同時增進生活機能，創造建設附加價值。

立軒建設企劃李岱芬表示，這次「精緻生活節」的核心，除了對立軒知音們提升認同感與情感凝聚外，更透過不同的品牌聯盟來渲染優雅時光。立軒落實「來者好品味，來過好生活」的初衷，看重已購客對生活品質的追求，讓住戶很樂意向親朋好友介紹立軒新建案，認同建設公司在增添居民的生活品味有意想不到的收穫，進而創造兩者間的良性循環。

立軒建設企劃李岱芬表示，「精緻生活節」的核心，除了對立軒知音們提升認同感與情感凝聚外，更透過不同的品牌聯盟來渲染優雅時光。(圖/YouTube)

「住過立軒就回不去了!」市集聽見民眾的心聲，立軒建設深根林口並帶領居民擁有精緻生活，能夠看出建商深愛這塊土地的心切，其中永續服務精神更以住戶為著想，也佐證一場建設活動除了硬性的房屋規劃外，後續的生活品質才能展現建築真正的價值。相信立軒建設能夠繼續貫徹「精緻、唯美、永續」的3大宗旨，為居民創造更多福音。