連江縣北竿機場停車場改善主體工程今日正式動工，預計2023年底完工成為立體停車場，停車空間將擴大一倍，無障礙及綠美化環境也全面提升，並融入地方文化特色，成為北竿鄉門戶新意象。

北竿機場停車場改善主體工程今日上午舉行動土典禮，交通部長王國材致詞時表示，馬祖有豐富的自然與人文景觀，芹壁聚落、大邱梅花鹿等使近年觀光活動蓬勃發展，旅客數逐年增加。

王國材指出，機場是馬祖聯外交通門戶，提升機場設施與服務，對離島基本民行及地方發展非常重要。機場建設及服務要能與時俱進，不僅要滿足馬祖地區鄉親的期待，也要帶動地方發展。

為提升離島交通服務，交通部民用航空局擬訂「北竿機場跑道改善及新航站區工程建設計畫」，今年5月獲行政院函覆原則支持，等環境影響評估通過，即可調整建設計畫報請行政院同意後據以執行。

北竿機場停車場改善主體工程將平面停車場擴建為立體停車場，除改善航廈與停車場目前高低差外，中型巴士接駁及無障礙環境也將一併規劃。

完工後停車位將翻倍到81位，另有3個中型巴士停車位及42格機車停車位，工程預計11月開工、2023年底完成。