青年藝術家與高球年輕選手在高雄球場小果嶺，進行高爾夫球及畫作創作遊戲競賽，人員混合分成二隊，每個人先將高爾夫球推進果嶺後到前方畫紙上進行10秒即時創作，讓大家藉由趣味競賽增進交流。（柯宗緯翻攝）

《與球同行‧藝湛登峯》藝術家聯展策展人陳建大明老師，向與會貴賓們介紹及解說青年藝術家的作品。（柯宗緯翻攝）

台灣首次有PGA公開賽與藝術跨界演繹的《與球同行‧藝湛登峯》藝術家聯展，從10月09日~11月06日在高雄球場二樓舉行。（柯宗緯翻攝）

10月在高雄高爾夫球場開打的「啟川盃」及「高雄公開賽」，舉行台灣首次高爾夫球與10位青年藝術家合作，將藝術與體育運動結合，從10月09日至11月06日在高雄球場舉行《與球同行‧藝湛登峯》藝術家聯展，開啟藝術家與高雄球場的跨界連結。

該活動由陳啟川先生文教基金會、新願藝術與青藝力共同推動，日前舉行《與球同行‧藝湛登峯》開展儀式，吸引許多球友及對藝術愛好者出席，由「青藝力」帶領10位青年藝術家-謝秉勳、陳柏源、戴韻琪、洪浩澤、呂紫晴、鄭宇宏、謝岱融、張峻碩、王以辰、陳泰樺，展出許多創作作品。

展覽策展人陳建大明老師介紹幾位青年藝術家的作品，並從年輕人的角度分析創作歷程幾位出席的青年藝術家也介紹自己的畫作，說明想表達的想法及看法，讓與會者更深入認識這些青年藝術家們的創作及意涵。

新願藝術執行長王家荺提及，本次展出10位青年藝術家都相當有實力，展出的作品更是一時之選，感謝陳啟川先生文教基金會給予這個將青年藝術家結合高爾夫球賽事的機會，開創出藝術與高爾夫球運動跨界的演繹，不僅激盪出更多不一樣的火花，更開創跨界演繹的新里程碑。

除聯展外，早在6月份，由聯展的其中五位青年藝術家-謝秉勳、呂紫晴、洪浩澤、陳柏源、戴韻琪也進行集體共同創作，以高雄球場與高爾夫球作為創作意象且結合個人特色與符號，並融入高雄澄清湖的意象，歷經近2個月，終於完成一幅近300號（約328＊238公分）的藝術畫作，並已於8月份懸掛於澄清湖畔的高雄球場，為活動提前暖身。

長期支持高球年輕選手，近來也開始支持在地青年藝術家的「陳啟川先生文教基金會」董事長陳建甫表示，高雄球場為提升10月在高雄的PGA比賽豐富度，同時也關注到近二年在高雄崛起的青年藝術「青藝力」，特邀請青年藝術家進駐球場集體創作，並於比賽期間舉辦《與球同行‧藝湛登峯》藝術家聯展，希望把青年藝術家結合起來，不僅讓高球運動與藝術結合，更讓已有61年歷史的高雄球場能藉由藝術展現不同風貌。

陳建甫說，「啟川盃」將於10／23開打，也是慶祝位於澄清湖畔的高雄球場61周年慶，接下來的10／25日開打的「高雄公開賽」是南台灣每年重要的高爾夫球賽事，由台灣職業高爾夫球協會（TPGA）及高雄球場主辦，將進行職業及業餘選手的配對賽，10／29日將進行頒獎典禮。