《英雄聯盟》世界大賽小組賽已於本週一(10/17)結束，各組戰績前2名的隊伍將前往8強賽。至於各組晉級情況：A組由韓國賽區(LCK)的T1戰隊、中國賽區(LPL)的EDG戰隊晉級；B組由LPL的京東電競(JDG)、LCK的DWG戰隊晉級；C組由LCK的巨龍X(DRX)、歐洲賽區(LEC)的惡棍(RGE)晉級；D組由LCK的GEN.G戰隊、LPL的皇族RNG晉級。至於本屆賽事的地主隊伍，北美賽區(LCS)的C9戰隊、100盜賊(100T)及邪惡天才(EG)則是全數無緣8強賽。

8強賽起，比賽採BO5(5局3勝)的單敗淘汰賽制，並在台灣時間的10/21(五)～10/24(一)每日的凌晨5點(台灣時間)開打，一天只有一場比賽，Twitch、虎牙直播…等平台都有播放，精彩可期，切勿錯過。以下是8強賽的分析：

10/21(五) 5:00，惡棍@京東電競，推薦：「惡棍＋2.5(局)」勝

RGE在小組賽中以4勝3敗(含加賽)分組第2的成績晉級8強。RGE在小組賽的第1輪賽事中曾擊敗過LCK的DRX以及LPL的滔博電競(TES)，RGE的下路雙人組Comp與Trymbi已經用實力證明歐洲的隊伍也有與中、韓隊伍一較高下的能力。本場比賽，RGE的對手是來自LPL第1種子JDG，JDG在小組賽中展現出壓倒性的實力，並以6勝1敗(含加賽)分組第1的小組晉級8強；對RGE來說，淘汰JDG的難度或許很大，但8強賽打的是BO5，若目標是在JDG手中至少拿下1局比賽的勝利，以RGE在小組賽的精彩表現，肯定有機會。

10/22(六) 5:00，皇族[email protected]戰隊，推薦：不讓分「T1戰隊」勝

今年5月季中邀請賽(MSI)決賽的對戰，於本屆世界大賽的8強賽中重演。MSI的冠、亞軍再次交手，當時T1以2：3落敗僅獲得亞軍。不過，T1在這次世界大賽中的表現不俗，數據方面有不少指標都優於RNG，T1的戰損比(Kill-Death Ratio)1.92在小組賽16支隊伍中排名第2(僅次於GEN.G)、平均每分鐘經濟(Gold Per Minute)1,978排名第1，甚至平均每局比賽僅用26分17秒在所有隊伍中也是最少。本場比賽，看好T1能延續他們在小組賽中強勢的表現，打敗對手，前進4強。

10/23(日) 5:00，DWG戰隊@GEN.G戰隊，推薦：「GEN.G戰隊－1.5(局)」勝

這場由LCK第1種子GEN.G對上第3種子DWG的內戰，相信觀眾並不陌生，從兩隊過往的交手紀綠來看，今年夏季兩次交手都是由GEN.G拿下勝利；再從兩隊在本屆世界大賽中的表現來看，GEN.G的雙核心Chovy及Ruler兩人展現出極佳的狀態，兩人的KDA更是驚人的12.8及8.9，在世界大賽的選手群中都是名列前茅的表現，相較之下，DWG選手的狀態則尚有待調整的空間，其中特別是上路Nuguri，關鍵時刻幾乎沒有存在感。8強賽若DWG仍未能提升狀態，晉級4強的難度不低。

10/24(一) 5:00，EDG戰隊@巨龍X，推薦：「大4.5（局）」勝

DRX從入圍賽打起，雖然是LCK的第4種子，但隊伍的表現打破許多人眼鏡，小組賽中以5勝2敗(含加賽)的戰績拿下分組第1，各項數據的表現令人亮眼，戰損比1.66在小組賽16支隊伍中排名第3、平均每分鐘經濟(Gold per Minute)1,972排名第5，甚至平均能在每局比賽的前15分鐘就能取得逾2,600的經濟領先，表現遠優於大部分賽區第1種子的隊伍。本場比賽，DRX的對手是LPL第3種子，也是去年的世界冠軍，EDG實力當然不差，不過DRX目前的狀態相當好，有與EDG一戰的實力，估計這將會是勢均力敵的勝負較量，BO5的比賽有機會打好打滿。