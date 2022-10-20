石岡區農會推出採果嘗鮮農村體驗遊程，讓遊客一天走訪石岡人氣景點。（陳淑娥攝）

農業局農業輔導休閒科長吳建威呼籲民眾記得參加台中購物節。（陳淑娥攝）

石岡區農會推出採果嘗鮮農村體驗遊程，還可手作客家美食。（陳淑娥攝）

台中市石岡區是台灣的柑橘重要產地，年產量達5000公噸，冬季正值柑橘採收產季，石岡區農會積極推廣農業休閒觀光產業，20日宣布推出採果嘗鮮農村體驗遊程，安排走訪情人木橋、生態農莊、九房3D彩繪村等人氣景點，搭配手做DIY客家美食，內容相當豐富，遊程將自11月4日起跑，歡迎民眾來一趟石岡深度之旅。

石岡農會20日在石農咖啡舉行「分柑同味 共襄盛橘」石岡採果農莊一日遊記者會，包括石岡農會總幹事張東海、農業局農業輔導休閒科長吳建威等均共襄盛舉。

石岡農會總幹事張東海指出，農會推出採橘遊程已經多年，長期以來大受好評，以往均搭配新社花海推出，這一兩年受疫情影響，花海已停辦，所以今年除了安排採橘體驗外，更精心規畫深度之旅，包括走訪情人木橋、生態農莊、九房3D彩繪村等人氣景點，搭配手做DIY客家美食，不僅讓遊客體驗採橘趣，也感受客家小鎮的風情。

石岡氣候清爽，非常適合椪柑及桶柑生長，其果肉香甜爽口，甜度、酸度風味絕佳，受到許多消費者喜愛，大家讚譽有加！

石岡農會指出，「分柑同味 共襄盛橘」一日遊與泰元旅行社合作獨家推出，遊程分為台北、台中出發，11月4日起正式起跑，歡迎各地旅客來石岡作客遊玩，品嘗在地美食、新鮮水果，進入果園體驗採果，走訪許多在地熱門景點。

農業局科長吳建威表示，石岡好山好水農產多元名氣響亮，藉由休閒農業發展協會與在地果園、農友一同推出特色多元、體驗豐富的農遊行程，不僅讓外地遊客前來參與體驗，增進地方觀光活動，也創造農業生產走向休閒觀光化三級產業整合，提高農業經濟收入，讓消費者走向大自然，真正體驗農村環境優美樸實風光，享受新鮮優質水果。