苗栗縣政府舉辦英文互動學習闖關活動，由外籍老師扮演關主。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦英文互動學習闖關活動，苗栗縣長徐耀昌感謝全縣老師們的努力。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦英文互動學習闖關活動，苗栗縣長徐耀昌跟著外師們扮牛仔跳動唱。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦英文互動學習闖關活動，苗栗縣長徐耀昌主持啟動。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦英文互動學習闖關活動，由外籍老師扮演關主，苗栗縣長徐耀昌看得樂開懷。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦英文互動學習闖關活動，由外籍老師扮演關主，苗栗縣長徐耀昌看得樂開懷。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦英文互動學習闖關活動，苗栗縣長徐耀昌與全體參與師生合影。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦英文互動學習闖關活動，苗栗縣長徐耀昌主持啟動。（謝明俊攝）

苗栗縣政府推動縣內國中小學英語互動學習，特別安排40所學校，1600名學生，參加在苗栗縣國教輔導團舉辦的英文互動關關活動，由38名外師帶領學生，在趣味的闖關遊戲中帶入生活化英語。苗栗縣長徐耀昌肯定縣內僑育國小成為全國第一所客英雙語學校，證明英文的學習不需噱頭也不用口號，而是一步一腳印的穩健紮根。

苗栗縣政府從20日連續兩天在苗栗縣國教輔導團舉辦「戀練英語嘉年華」活動，由來自各國的外師擔任關主，設計不同主題英語互動學習，邀請40所國中小學、1600名學生同樂，以做中學、玩中學的體驗學習活用英語學習成果。

這次「戀練英語嘉年華」以Let’s fall in love with English為核心概念，縣府教育處英資中心規劃設計8個不同的學習主題，由來自美國、南非、聖露西亞、聖文森及菲律賓的外師擔任關主和孩子互動，讓孩子感受國際村的英語溝通氛圍，期望學生以生活化、趣味化的學習情境感受體驗英語學習的魅力。

為讓參加學童體驗全英語的學習環境，一進園區即進行全英的規則說明及互動，並鼓勵學童蒐集完闖關卡後，至飲料兌換車以英語進行飲品兌換，並安排充氣溜滑梯等戶外遊戲設施，讓孩子感受嘉年華會的熱鬧與快樂。

除闖關外，會場亦安排本學期縣府結合酷英網「戀練英語苗栗專區K歌王比賽」的特優隊伍至現場表演，並展示播放全縣各校英語推動成果畫面，讓各校間相互交流學習。

縣長徐耀昌表示，今年六月縣內有了全國第一所客英雙語的僑育國小，受到客委會肯定及全國各縣市高度矚目。高中雙聯制也與美國、加拿大兩國順利簽訂並接續推動中，證實好成績需噱頭而是一步一腳印的穩健紮根。再次感謝每位校長及老師的全力支持，也期望透過本次的嘉年華活動有趣豐富的學習經驗，讓孩子愛上英語學習。