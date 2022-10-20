推薦賽事 : 10/22(六) 17:30，歐力士猛牛@養樂多燕子

日本職棒總冠軍賽將於本週六(10/22)揭開序幕，衛冕軍養樂多燕子將與歐力士猛牛連兩年在日本大賽對決。去年養樂多以4勝2敗摘下隊史第6座冠軍，但面對投手戰力深厚的歐力士，養樂多贏得並不輕鬆，有3勝都是以1分差險勝。去年鎩羽而歸的歐力士今年投手深度更甚上季，例行賽最後一天更上演大逆轉拿下聯盟優勝，而養樂多打線不僅有打破日本球員單季全壘打紀錄的村上宗隆坐鎮，團隊174發全壘打更是獨走央聯，因此今年日本大賽將再度上演精采的矛盾對決。

養樂多打線今年展現出規格外的表現，包含打出56發的村上宗隆在內，陣中有多達5人的全壘打突破兩位數，火力旺盛的養樂多本季場均得分高達4.33分高居聯盟之冠，也是12支球隊中唯一得分超過4分的球隊。攻擊近況出色的養樂多，上一輪面對央聯團隊自責分率最佳的阪神虎，三戰合計攻下18分之多，以摧枯拉朽的姿態挺進日本大賽。

歐力士今年團隊場均得分3.43在洋聯排名第四，全隊只有吉田正尚的攻擊指數突破8成，去年以32轟拿下洋連全壘打王的衫本裕太郎，今年砲管嚴重鏽蝕，長打率衰退至0.398，加上兩名洋砲麥卡錫(Joe McCarthy)及瓦雷拉(Breyvic Valera)成績低迷，整條打線幾乎只剩吉田正尚獨撐大局。去年歐力士在日本大賽場均僅能攻下2.6分，今年打線若仍無法有突破性的演出，恐怕難以撼動投打兼具的養樂多大軍。

此戰雙方先發投手預計是歐力士的山本由伸對上養樂多的小川泰弘，被譽為日職第一強投的山本由伸本季勝場數(15勝)、勝率(0.750)、自責分率(1.68)及三振數(205次)都佔據洋聯榜首，連續兩季達成四冠王壯舉。山本由伸去年日本大賽兩度先發面對養樂多，合計主投15局只失2分，另外還送出20次三振，完全壓制養樂多的重砲打線。而老將小川泰弘本季表現中規中矩，自責分率2.82是個人近4季最佳成績，在奧川恭伸及高橋奎二相繼受傷的情況下，小川泰弘本季先發場次高達25次，穩定的投球表現是養樂多能連續兩年拿下央聯優勝的一大功臣。

歐力士投手群去年日本大賽將養樂多場均得分壓到僅剩3.1分，但打線貧攻導致最終與冠軍擦身而過，今年歐力士預計由全本土打線出擊，筆者預估攻擊端仍會是重砲如林的養樂多取得優勢。養樂多先發投手小川泰弘近況穩定加上出色的牛棚，要壓制歐力士打線應不成問題，而歐力士投手山本由伸雖然有強大的宰制力，但面對兇猛的養樂多打線，筆者推測山本由伸會採用保守的投球策略，屆時用球數增加勢必無法負擔太多局數，擁有傲人打線的養樂多有機會在山本由伸下場後突破封鎖，因此筆者看好養樂多能在主場搶下今年日本大賽首勝，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。