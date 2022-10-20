有關外界針對高端COVID-19疫苗採購價差疑義，中央流行疫情指揮中心今(20)日嚴正澄清表示，外界以高端公司財報等數據推測疫苗採購單價，皆為不實推估，數字本身錯誤，亦無價差存在，請勿再蓄意誤導。另商業履約基於維護產品價值等商業機密，簽訂保密合約係為常態，產品價格等合約內容於保密期限過後，即可公開相關資訊。

指揮中心強調，政府COVID-19疫苗採購係依法執行，完全可接受立法院、審計部及監察院之監督、查核和約詢，如有違法事項絕對依法徹查、嚴正法辦，絕不寬貸。有心人士在無事實根據或資料不清的情況下，推測並惡意散播不實的臆測，造成各種誤解，並指稱防疫人員貪瀆，嚴重打擊防疫人員士氣，也造成緊迫的防疫人力資源浪費，實非國人福祉。

指揮官王必勝表示，「大家可以去想合約簽下去，訂了多少錢、買了多少劑，就要給廠商多少錢，何來所謂價差？」，並質疑外界用公司公布的財報推算，或是新聞稿推算，計算基礎為何？是不是事實？並不能用這種臆測的數字來推算，這些都是子虛烏有、憑空捏造、惡意抹黑的行為。

王必勝說，今天如果是要討論政策，討論科學或是防疫理論都可以，可是指涉別人貪汙或違法，這都是非常嚴重的指控，必須要有證據，且指揮中心受立法院監督，受監察院監督，也有審計部來查帳，如有相關貪瀆情事，相關人士也可以去跟檢調提出檢舉，這些我們都尊重，指揮中心絕對經得起考驗。