柳營八翁酪農區是台南市最大酪農區，畜養牛隻8441頭，占全市近3成。（張毓翎攝）

台南第一座、也是全台最大的畜牧糞尿集中處理廠「八翁里畜牧糞尿資源化中心」，20日舉行開工動土典禮，台南市長黃偉哲與環保署政務副署長蔡鴻德等人共同動鏟，祈求工程順利，預計明年底完工啟用後，可處理八翁酪農區21家畜場、每日約327.3公噸的糞尿廢水，削減該區高達40％汙染。

柳營八翁酪農區是台南市最大酪農區，畜養牛隻8441頭，占全市近3成。在環保署及台南市政府環保局的經費支持下，民間業者台以八翁公司，在八翁酪農區設置台南第一座「畜牧糞尿集中處理廠」，雖然是全台第4座，但處理量能居全台之冠。

黃偉哲表示，畜牧業是台灣重要產業，但所產生的糞尿，卻是大家避之唯恐不及，如何兼顧產業和減少糞尿造成的生活不便，可以靠糞尿集中處理中心，把這些糞尿變成農民可使用的肥料，一舉數得，感謝環保署在經費上的支持，也謝謝業者願意投入來幫忙產業解決這個問題。

八翁里畜牧糞尿資源化中心興建費用1億4500萬元，環保署補助4970萬元、南市府補助2130萬元，民間業者自籌7000餘萬元，將處理八翁酪農區21家畜場3563頭牛隻，每日約327.3公噸的糞尿廢水；日後將再辦理第2期工程，屆時八翁酪農區53家畜牧糞尿廢水，可全數納入處理。

市府環保局表示，達一定規模的畜牧場，應設置畜禽廢汙處理設備，未來八翁里畜牧糞尿資源化中心啟用後，畜牧場可以將自家的糞尿廢水交給處理廠集中處理，以節省處理成本；此外，處理廠產出的沼渣、沼液，可作堆肥，另產出的沼氣，還能透過發電機產電，每日約可提供713戶用電所需。