是德科技年度盛事「是德科技電子量測論壇」，攜手產業鏈合作夥伴向業界展示超過20個最新解決方案和應用，並揭櫫5G/6G、自動駕駛技術、量子與高效能運算及數位孿生技術等四大主要技術的發展趨勢。

台灣是德科技董事長暨總經理張志銘表示，隨著5G的大規模部署，相關廠商陸續投入6G技術研發，其對頻寬和效能的嚴苛的要求，為無線產業帶來全新的挑戰。此外，電動車和自動駕駛技術不斷演進、量子運算帶來高速革命，AI與數位孿生技術也已被應用在各行各業，當技術創新的腳步愈來愈快，也帶來前所未有的挑戰與機遇。包括商業通訊、汽車和能源以及物聯網，是德科技為關鍵市場量身定制結合硬體、軟體和服務的解決方案——從模擬到原型、驗證、製造再到優化，協助客戶實現更高性能的創新，並加速產品上市。

是德科技也針對5G/6G、量子技術、電動與自駕車以及數位孿生四大主題趨勢，提出了以下看法：

1.5G專網與邁向6G的演進:全球5G部署正在加速中，從而推動各行各業的數位轉型。5G專用網路將被優化，以滿足如工業和醫療等對於延遲和完整網絡控制具備高度需求的產業應用。5G專用網路的廣泛部署將為企業提供堅實的後盾以對抗物聯網的威脅，並透過強化的個資保護、邊緣計算和加密等功能，提供關鍵的安全優勢。而6G將是下一個發展重點。

2.建構量子技術的基礎:根據近期一項研究結果顯示，74%的公司認為若不採行量子技術，則企業發展終將因落後而失去競爭力。隨著愈來愈多的企業意識到量子是一種不容錯過的技術，將其用於解決企業所面臨包括財政資源和企業營運等關鍵挑戰。

3汽車革命:電動車和自動駕駛技術飛速創新中，新一代汽車革命正在重塑世界。但在推進續航力和改進成本所需的大規模充電、基礎充電樁設施及電池技術進步方面仍存在挑戰。是德科技認為要使電動車成為全球主流的首要之務，是推動整個生態系統採用共同的標準。此外，在電池如矽陽極或固態電池的創新方面也面臨許多採用上的障礙。

4.數位孿生:是德科技預期數位孿生將是改變世界的變革性技術。此項技術可在虛擬世界建立出模擬體，與在真實世界中的物件狀態、發展完全一致。近年來已大量被運用於工業、航空、汽車及醫療等產業中。它可協助人類從永續發展的角度了解所下的決策將如何影響世界：透過對計劃中的變動因子進行建模，並從生態系統受影響的程度依實際需要進行調整。