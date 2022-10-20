財政部關務署台中關20日表揚110年度，優級保稅工廠、優良保稅業務人員及111年度績優自主管理專責人員，由關務長陳木生主持頒獎典禮。（台中關提供）

財政部關務署台中關於20日於6樓禮堂，表揚110年度優級保稅工廠、優良保稅業務人員及111年度績優自主管理專責人員，由關務長陳木生主持頒獎典禮；這次共有28家優級保稅工廠、44位優良保稅業務人員及2位績優自主管理專責人員經評定獲此殊榮。

陳木生表示，在COVID-19疫情衝擊艱困的環境下，保稅工廠不但是守住疫情，更繳出超越以往的亮麗成績，台中關所轄保稅工廠的出廠貨物總值，去年達到8142億比109年7677億多出465億；今年表現更上層樓，1到9月總額超過7597億，比去年同期總額5921億增長1676億，貢獻卓著。

台中關指出，海關持續提供便捷的通關環境並適時鬆綁法規，以更有效率的方法提供實務管理，今年關務署為精進保稅工廠風險管理機制，於2月7日修正發布分級考評計分原則，銷售實績計分部分，內銷實績不再計入，以外銷實績出口金額作為考核基準，並配套調整計分實績級距，使優級保稅工廠評分更貼近廠商外銷績效表現，藉以吸引更多廠商加入保稅業者行列，提升廠商國際競爭力。

陳木生感謝海關夥伴的支持、奉獻及參與，今天與會有京元電子股份有限公司董事長李金恭、環鴻科技股份有限公司董事長魏鎮炎、高僑自動化科技股份有限公司董事長李義隆、德輝科技股份有限公司總經理陳朝興及台中市報關商業同業公會秘書長賴谷榮等，對於海關全力協助解決業者問題，及創造優質保稅制度的努力給予肯定與鼓勵。