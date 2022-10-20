藥華藥（6446）斥資51億元興建竹北廠20日舉行動土典禮，為成立以來最大建廠規模，也是奠定台灣生技業在全球罕見疾病地位之里程碑，包含藥華藥美國子公司高階主管亦受邀特地來台共襄盛會。藥華藥甫完成現金增資1.67萬張，規劃支援、投資新廠，預計2025年完工，2026年貢獻近400億元產值。

藥華藥董事長詹青柳表示，Ropeg自2019來陸續獲歐盟、台灣、瑞士、以色列、韓國及美國核准用於真性紅血球增多症（Polycythemia Vera, PV）並上市銷售，迴響熱烈，未來將持續搶攻日本與大陸市場；而新適應症用於原發性血小板過多症（ET）正進行第三期臨床試驗，未來將申請全球各國藥證。需求多點齊發，必須提早佈局。

藥華藥竹北廠位於新竹生醫園區，興建工程包含地下2層及地上8層建物，佔地逾5萬平方公尺，未來負責藥華藥旗下長效型干擾素Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg, 即P1101）之生物製程，並藉地利之便深化與臺大醫院合作，發展中長期的細胞療法。

詹青柳指出，藥華藥甫完成現金增資1.67萬張，每股408元，共募集逾68億元。其中，51億元用於興建竹北廠、17億元興建台中后里廠，其餘則充實營運資金。時程上，今年第四季開工動土，預計2025年第一季工程完工後，將進行試量產、製程確效、完成FDA 查廠等程序，2026年度正式量產銷售。屆時兩座新廠合計預期貢獻近400億元產值。

此外，藥華藥美洲總裁Meredith Manning曾任國際藥廠多年，如Pfizer、Vertex Pharmaceuticals、和Baxalta，還邀請到理念相同，並在腫瘤及血液學藥品領域擁有豐富行銷銷售經驗的菁英加入美國團隊，以成功打進美國市場，並帶領公司擴大發展。

藥華藥因美國營收持續穩健雙位數成長，9月營收年增822％，第三季營收8.11億元，年增781％；前三季營收突破20億元。