國民黨台北市議員參選人秦慧珠（中）競選總部20日成立，除了國民黨台北市長參選人蔣萬安（右二）之外，包括國民黨副黨主席連勝文（右一）、前台北市長郝龍斌（左一）、鄧家基（左二）等人皆出席力挺。（張鎧乙攝）

國民黨台北市議員秦慧珠與市長候選人蔣萬安今天舉行聯合競選總部成立大會，台北市長柯文哲第一任副市長鄧家基今天現身出席站台，特別的是，具有親民黨籍的鄧家基不挺柯的接班人黃珊珊，反力挺蔣萬安，喊出「市長選蔣萬安」。

鄧家基致詞表示，「我們只支持好人」，在台上的蔣萬安還有秦慧珠，這次選舉過程要鄭重地要拜託大家，不管是台北市政府或者是台北市議會，都需要人才來領導。

他說，蔣萬安就是一個非常傑出的人才，彬彬有禮，可以看得出來書香門第，蔣萬安的家庭教育非常紮實、對人非常誠懇，在整個選區的選民服務，也聽到民眾對他的肯定，這也是無庸置疑 。

鄧家基也說，北市府如果能夠在秦慧珠的監督之下，能夠發揮的功能，對老百姓的福祉是非常大的，北市府未來還有很多工作，8年誰能夠幫我們做得更多，台北市是一個首都城市，要能夠往前看，這個市長就非常關鍵。

鄧家基大讚，秦慧珠是最尊敬的議員，認識30幾年，不管在什麼狀況下，秦慧珠打通電話他一定到，因為秦慧珠有正義感，在議會非常凶悍、監督非常嚴格，但是絕對不會擺一個議員的架子。

鄧家基指出，秦慧珠點名要他上台，他是非常樂意，只是來早了，秦慧珠虧說，「不小心變成藍白合了！」鄧家基接著喊出，「市長選蔣萬安、議員選秦慧珠！」