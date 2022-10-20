民進黨新北市長候選人林佳龍今（20）日再批新北市長侯友宜欺騙社會，領走市長選舉每票30元的補助款，然後去參選總統，這個問題侯友宜無法迴避，作為侯競爭者，他必須代表市民不斷提出這個問題，最好的解決方法就是「票投林佳龍，成全侯友宜」。

林佳龍表示，侯市長現在就是走韓國瑜的路，選市長之後要去選總統，從媒體報導是相當確定的事，兩個選舉投票日只差1年，中間加上初選，就只剩半年時間，會浪費很多社會資源，12月25日是新的市長就職日，隔年6月就會完成黨內初選，只有半年時間，領走市長每票30元的補助款，然後參選總統，又沒做好4年。

林佳龍痛批，侯市長欺騙社會去領1票30元，這30元是假設任期4年的選票補助款，然後又去參選另外一個選舉，又得到將近5億元的補助，這樣的行為難道不應該誠實跟社會說明嗎？勞師動眾、浪費資源，自己領兩次補助款，所以最好的解決方法，就是「票投林佳龍，成全侯友宜」。

林佳龍說，選林佳龍當市長，放侯友宜選總統，這對市民來講是最好的決策，不用去浪費社會資源，侯市長也可以沒有包袱，他現在想要欺騙社會，衝高市長選票然後又落跑去選總統，這個問題他無法迴避，2022年底新北市長選舉和2024年1月總統選舉，他必須二選一，他不講就坐實了他想要欺騙社會，作為他的競爭者，我必須代表市民不斷提出這個問題，如果他一直迴避或說謊，我要懇求新北市民，把票投給林佳龍。