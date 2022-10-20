皆川明將歷年來的經典設計花紋擺放至白牆上，牆面頓時充滿生趣與設計感，連高雄副市長史哲看到都為之一亮。（楊舒婷攝）

高雄市立美術館攜手日本當代設計師皆川明，推出品牌大展《minä perhonen／皆川明 つづく》，將於22日開展，20日皆川明與高雄副市長史哲搶先開箱作品「雲」，皆川明將歷年來的經典設計花紋擺放至白牆上，牆面頓時充滿生趣與設計感，連高雄副市長史哲看到都為之一亮，迫不急待地上前撫摸作品。

皆川明為日本當代設計師，以「創造生活的喜悅」作為品牌價值，作品從服飾到家具都有，創造出許多知名的花紋圖案，許多人一看到皆川明的作品，都能一眼認出品牌。在1995年創立品牌時，皆川明便立下「至少能夠持續百年」的願景，希望能超越自身的能力，創造更多嶄新的設計，即使要花上一輩子來達成這個成就，他也在所不惜。

高美館長李玉玲表示，皆川明的設計理念並非每個季節翻新、鼓勵消費，而是經典時尚、永續創作，此設計理念與美術館的理念不謀而合；皆川明的作品是以「對美好生活的想像」作為發想，跟2019年美術館提出「美術館作為城市美好生活的存在」定位相似，因此一看到皆川明的書本時，便立刻邀約來台展出。

史哲表示，皆川明的品牌經典布料中有許多「森林」的意象出現，體現出一種永續循環的創作思維，恰恰與高美館近期熱門的「龍貓隧道」森林感符合，搭配上高雄10月的台灣設計展，藉由展覽、創作、藝術與市民生活做連結，將豐沛的設計能量導入城市。

皆川明表示，2019年第一次在東京展覽時，萬萬沒想到這個展覽有一天也能到台灣展出，相較於一般的流行秀，都是將衣服設計好讓民眾觀看，但這次展覽最大的特色是著重在製作的過程，讓大家知道衣服是如何設計出來的，除此之外，穿上衣服的人又會發展出什麼樣的特色，這是展覽的2大亮點。

《minä perhonen／皆川明 つづく》將從2022年10月22日展覽至2023年2月19日，在高美館104、105展覽室展出，高美館也為了此次展覽將大門的玻璃門面貼上了皆川明設計的花紋，特意加開了紀念品館，販賣皆川明的設計作品，民眾可提前於高美館網站線上報名，於活動當日至美術館售票中心購票。