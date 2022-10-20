「我們堅持、我們顛覆、我們執著，我們要讓電動車的價值重新定義！」裕隆(2201)LUXGEN為感謝多年一路相伴，讓台灣自主品牌堅持70多年的汽車夢繼續勇敢前行，於周四在三創生活園區，舉辦品牌「LUXGEN 新起點」發布會，揭開品牌全新面貌，現場由n7新世代純電休旅車率先換上新品牌識別，以充滿數位化與未來感的字體點綴代表熱情與敏捷的紅色、智能與科技的金色以及永續與生態的綠色，呈現「純粹亮點、無限可能」的全新品牌內涵，正式宣布LUXGEN邁入品牌嶄新章節，在此展開為期4天的《LUXGEN新起點》活動，為品牌迎向全新起點揭開序幕。

現場也破天荒一次展出LUXGEN n7以及針對不同需求研發的概念車，包含以打破工作與生活界線為理念的硬派皮卡Model V，與鎖定年輕人、預計將於明年適當時機開放LUXGEN會員專案搶先申請的Model B跨界跑格休旅，展現LUXGEN部署純電未來的雄心壯志。

裕隆集團大家長嚴陳莉蓮執行長特別到活動現場，親自揭開台灣自主品牌LUXGEN的新起點，同時謝謝大家的支持。她表示周四是她近四年來帶領裕隆集團進行轉型升級的重要里程碑，LUXGEN是台灣唯一自主汽車品牌，過去裕隆集團投入了很多資源，雖然遇到許多困難，但只要勇敢面對問題、解決問題，就可以引領LUXGEN在新能源時代重新出發。全新的n7對LUXGEN而言，不只是一台新車，更代表著LUXGEN新起點的開始，象徵著裕隆集團朝數位化、開放化及新能源化發展的全新願景，裕隆集團將以LUXGEN品牌煥新為起點，將裕隆集團各事業體串聯成移動服務的生態系，為顧客創造全新的消費體驗。

嚴陳莉蓮也提到，納智捷全新電動車N7預計明年底上市，開放預購造成搶購熱潮，在這裡我要感謝大家的支持。