疫情期間，花蓮縣衛生局希望藉由戒菸降低感染病毒風險，呼籲民眾尋求醫院門診戒菸。今年元月起辦理戒菸ING起來摸彩活動，截至9月有3341人次參加，衛生局公開抽出193項好禮，最大獎項2萬元家電禮券，民眾說，遠離肺炎疫情，給自己戒煙理由，終於戒菸成功。

衛生局長朱家祥表示，為減輕戒菸者經濟負擔，今年5月15日起接受戒菸輔助用藥民眾，皆免收戒菸輔助用藥部分負擔費用。

他說，戒菸的好處立竿見影，7天內血壓下降平穩，心跳也變慢；3個月後，咳嗽與哮喘等可大幅改善；持續戒菸9個月後，肺功能有顯著進步，再堅持戒菸1年後，心血管疾病風險相較戒菸前有顯著降低，更能減少惡性腫瘤的發生；在戒菸的民眾家人朋友的支持鼓勵是堅持戒菸最大動力。

不過，朱家祥也憂心，近幾年電子煙使用比例快速成長，電子煙外型琳瑯滿目，不斷推陳出新，廠商宣稱其產品不含尼古丁，實際上使用電子煙、加熱菸一樣會上癮且無法幫助戒菸，雖然電子煙菸霧殘留的味道較輕，但複雜的化學物質會霧化成懸浮顆粒，並散布在環境中，同樣會產生二手菸及三手菸的危害，呼籲民眾別碰任何菸品。

摸彩得獎者，將由各鄉鎮衛生所及醫院主動聯繫領獎事宜，中獎名單於衛生局網站公告。民眾亦可透過網址https://ttc.hpa.gov.tw/Default.aspx查詢轄內53家合約醫事機構相關戒菸資訊。戒菸可打免付費戒菸專線0800-636363。

菸害戒菸病毒尼古丁腫瘤