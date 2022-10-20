高端公司保護效益報告補件期限將至，若未依期限完成補件，緊急使用授權（EUA）將被廢止。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝透露目前進度，高端公司正在積極搜集相關資料、還在統計分析，希望可以如期送過來。

高端疫苗去年7月29日通過我國緊急使用授權（EUA），衛福部要求1年內繳交國內外疫苗保護效益報告，高端公司今年7月繳交後，遭食藥署要求10月底前補件，若未依期限完成補件，EUA將被廢止。衛福部長薛瑞元今天上午透露，尚未收到補件。

王必勝說明，已向高端公司了解，他們回應是正在收集相關資料，還在統計分析。他強調，衛福部對廠商的規定都是公事公辦，時間快到的時候都會去提醒，要趕快交件，希望他們可以如期送過來。

外界關心，如果EUA遭廢止，是否等於曾接種的高端疫苗都不算數？中央流行疫情指揮官王必勝並未正面回應，表示疫苗是否有效益是科學問題，要基於科學證據資料統計和分析，現在不需要妄加臆測、不先做預先推測，請專家看過後再討論及評判。