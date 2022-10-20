台中市市長盧秀燕向大家介紹最新交通科技「地磁」。（圖／取自盧秀燕臉書）

台中市市長盧秀燕表示，最近台中市許多停車格內有「餅乾」形狀的圓盤，讓大家很好奇，其實它叫做「地磁」，是找停車位的好工具。現在只要下載「台中交通網APP」，大家就能發現周遭路邊停車的空位在哪裡；停車格變聰明了，不僅能幫大家找車位、減少空污，還可以幫忙市府收集更多停車的數據。

盧秀燕昨（19）日在臉書發文表示，最近有網友發現，台中市許多停車格」有「餅乾」形狀的圓盤，讓大家很好奇。但那其實不是餅乾，它叫做「地磁」是大家找停車位的好工具。現在只要下載「台中交通網APP」，就能發現周遭路邊停車的空位在哪裡。

盧秀燕打趣表示，停車格內不是「餅乾」掉在地上，它是我們建立智慧城市的利器。只要有停車格的即時資訊，就能減少大家尋找停車位的時間，同時減少找車位時的廢氣排放，維護台中的空氣品質。

對此，盧秀燕強調，停車格變聰明，除了幫大家找車位、減少空污，還可以幫忙市府收集更多停車的數據，市府就能用數據化、更科學的管理城市的停車問題。