花蓮吉安鄉內有許多歷史悠久的廟宇且具獨特的文化脈絡，如位在勝安村的慈惠堂，吉安鄉公所向文化部爭取經費，將於本月23日辦理「吉安廟宇任我遊」小旅行活動，結合周邊區域的產業特色，帶領民眾深入了解鄉內不同族群的發展脈絡及歷史沿革。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉內有許多歷史悠久的廟宇且具獨特的文化脈絡，吉安鄉公所向文化部爭取經費，將於本月23日辦理「吉安廟宇任我遊」小旅行活動，結合周邊區域的產業特色，帶領民眾深入了解鄉內不同族群的發展脈絡及歷史沿革。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉族群多元且各自擁有獨特的文化風格，由於廟宇是了解地方文化脈絡的管道之一，經鄉公所爭取並獲文化部支持，走訪境內36間廟宇進行田野調查，並整合周邊產業特色，發展一套小旅行，讓民眾深入了解景區的歷史背景，深化居民與在地的文化連結。

吉安鄉坐擁廣闊的田野風光，且得天獨厚的地理條件、生活機能及交通醫療便利等因，吸引許多人前往定居，是縣內唯一人口正成長鄉鎮，鄉民已逾8萬人，居民蓋原住民、閩南、客家、外省等4大族群，各自保有獨特的文化，全鄉呈現豐富多元的樣貌。

其中，吉安鄉內有許多歷史悠久的廟宇且具獨特的文化脈絡，其中位在光華村的北天宮，主祀玄天上帝，有全台唯一道教晉陞高功大法師的天（劍）梯；位於勝安村的慈惠堂主祀瑤池金母，是原漢融合的信仰中心，平日香火鼎盛，每逢主祀神誕辰更吸引全國信眾前來，相當熱鬧。

由於廟宇是了解地方發展歷史的管道之一，吉安鄉公所團隊先是實地造訪鄉內36間廟宇，訪問廟宇主委、周圍商家、耆老、民眾等進行文史田野紀錄，再向文化部爭取經費，將於23日辦理「吉安廟宇任我遊」小旅行活動，結合周邊區域的產業特色，帶領民眾深入了解鄉內不同族群的發展脈絡及歷史沿革。

鄉長游淑貞表示，此次活動不僅能讓民眾認識行經景點的歷史沿革、建築特色、慶典活動、故事傳說，亦能深化居民與在地歷史文化的連結，凝聚社區共識，期盼未來能發展更多小旅行活動，吸引遊客前來探訪特色廟宇與周邊景點，帶動觀光人潮。

吉安鄉公所表示，小旅行活動將從知卡宣公園出發，沿途行經慈惠堂、光華社區石頭屋、北天宮、光華墾區生之泉-羞羞臉浴場，費用1人200元（含保險及午餐費），人數僅限20人（15歲以上），可填寫表單(https://forms.gle/mNjiF2ADrv8E4FSF9）報名，額滿關閉，且待資格審核將另行通知錄取學員，詳情可電洽吉安鄉公所文化及觀光發展所。