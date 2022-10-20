張善政第一步喊出「好工作、好收入，打造亞洲史丹佛新矽谷」。(蔡依珍攝)

張善政規畫將蘆竹、大園、觀音及新屋等濱海區打造成「台版夏威夷」。(蔡依珍攝)

張善政表示，桃園擁有全台灣最多的客家人口多達90萬人，要打造全球最具特色客家庄。(蔡依珍攝)

張善政希望運用龍潭、大溪及復興等自然區，打造台版優勝美地森林公園。(蔡依珍攝)

張善政在前行政院副院長杜紫軍陪同下，端牛肉推出「亞洲新矽谷」計畫。(蔡依珍攝)

「我相信桃園善好，台灣就會好！」國民黨桃園市長參選人張善政20日端牛肉推出「亞洲新矽谷」計畫，批綠營亞洲矽谷只是蓋昂貴建築，他以美國攻讀碩博士和Google工作經驗要將單點拓展成科技廊帶，喊出工業區再增1000公頃，並發揮各區特色濱海成「夏威夷」、都會區成「溫哥華」、復興就是「優勝美地」。

張善政今首度提出市政擘畫願景，希望改造桃園，與世界接軌，帶領大桃園快速起飛，成為「好工作、好收入」、「好生活、好品質」、「好休閒、好旅遊」、「好環境、好美麗」、「好客行、好文化」的世界級城市，讓桃園「領航台灣，走向世界」。

張善政第一步喊出「好工作、好收入，打造亞洲史丹佛新矽谷」，他說桃園工業用地比住宅用地還貴非常不正常，證明桃園工業地供不應求，強調桃園是國門、又有完善的物流業，桃園會是業者落腳台灣的第一志願，目前所有工業區面積將近2000公頃，他上任後要在大園、蘆竹、龜山、觀音、新屋、楊梅6區開闢更多科技園區，將來工業區會到3000公頃，並在附近興建好品質且生活機能完善的住宅區，照顧勞工。

張善政說，桃園也有很好的公私立大專院校，將參考美國史丹佛產業園帶動矽谷發展的作法，以航空城科技產業專區為核心，結合附近的大專院校產學合作，以及航空城、捷運和公路運輸幹線，帶動鄰近產業區域一起發展，跟現在只是蓋一棟房子請中華電信進去營運是天壤之別，「一個是建築、一個是廊帶，格局到作法徹頭徹尾不一樣！」

第二則是「好生活、好品質，達成溫哥華生活品質，實現新桃宜居都會圈」，規畫包含桃園、中壢、平鎮及八德等人口密集的都會區，張善政希望師法全球最適合居住的加拿大溫哥華等經驗，提供全國最優惠的都市更新容積獎勵條件，打造桃園成為台灣最宜居的城市，強調要「以人為本」出發推動全台最大規模的都市更新計畫，導入智慧交通、智慧綠建築等智慧城市技術，徹底翻轉外界對桃園市區建築老舊、道路狹窄及交通擁擠的刻板印象。

第三「好休閒、好旅遊，夏威夷有威基基海岸，未來有新桃園珍珠海岸」，張善政規畫將蘆竹、大園、觀音及新屋等濱海區打造成「台版夏威夷」，他喊出「一路、二港、三產業、四亮點」，分別是台61沿線海岸線公路，永安和竹圍漁港，新屋稻米、觀音蓮花季和大園花卉，以及新屋石滬、觀音藻礁、草漯沙丘和大園許厝港溼地等自然景觀及獨特生態環境，要擴大遊艇碼頭、增建海岸渡假設施，推動遊艇休閒旅遊、水上活動體驗、環境保育學習、健行賞景步道、購物民俗大街、星級海鮮餐飲等，吸引全台遊客甚至過境的國際旅客。

第四「好環境、好美麗，比擬優勝美地森林公園，復興、大龍門度假廊帶」，張善政希望運用龍潭、大溪及復興等自然區茂密森林、精緻農業、休閒莊園等元素，師法美國加州優勝美地森林公園等國際經驗，讓桃園的好山好水，成為遊客最便利的自然生活體驗及親子教育渡假勝地，要規畫便利交通路線及健行步道、自行車道，讓北橫森林美景結合水庫、特色農產品、民宿或露營體驗及知識型的產業文化景點，發揮桃園的山地資源。

第五，「好客行、好文化，打造全球最具特色客家庄」，張善政表示，桃園擁有全台灣最多的客家人口多達90萬人，但鄭文燦市府花大錢辦活動，卻沒有讓客家文化更深入人心，客家文化的生活、語言、鄉村和節慶淪為單一活動，他要組織成年頭到年尾都有的客家文化慶典，把桃園打造成全球最好的好客城市。

張善政強調，桃園未來不應只和五都比較，更應該和國際標竿城市競爭，因此自己提出「領航台灣，走向世界」的「桃園新矽谷 亞洲智慧新都」新願景，希望改造桃園，與世界接軌。

陪同出席的前行政院副院長杜紫軍說，張善政是4個參選人中，唯一有海外留學和工作經驗的，親身體驗到史丹佛大學帶動矽谷成長，桃園矽谷已喊了6年，卻只是套了名字，他強調增加工業區不是引進汙染，而是透過科技導入低耗能、低耗水和高附加價值的產業，像是結合長庚大學跟長庚醫院推內視鏡、機械手臂等醫療科技器材，絕非傳統生產概念，數度重申其他參選人沒有這樣經驗、格局和願景，唯有張善政找到桃園13區的強項繼續加強，要在最短時間為民眾帶來更好生活。