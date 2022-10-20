台中市身心障礙運動大會20日起一連3天在豐原體育場等各運動場地登場。（陳淑娥攝）

台中市身心障礙運動大會20日起登場，市長盧秀燕今日出席開幕典禮。（陳淑娥攝）

台中市身心障礙運動大會20日起登場，市長盧秀燕今日出席開幕典禮。（陳淑娥攝）

台中市身心障礙運動大會20日起一連3天在豐原體育場等各運動場地登場，14 個競賽項目共767人參賽，今年增列全國身障國民運動會正式項目「特奧輪滑競速」。市長盧秀燕表示，今年度活動場次累積已超過1000場，參與人數高達2萬人次，顯示台中市近年推廣身障運動有成。

今日開幕典禮由吉祥物率先帶領會旗入場，舉行升旗儀式後，5位輪鞋競賽選手手舉聖火滑行至會場，由市長盧秀燕及台中市身心障礙體育總會理事長兼市議員林孟令接下，並傳遞聖火予選手點燃代表賽事啟動。11歲小小金牌選手李泰叡和裁判長沈成駿更先後代表大會宣誓，盼比賽順利圓滿，現場包括市議員林孟令、陳成添、陳清龍、張瀞分、運動局長李昱叡及多位市政顧問、各協會代表也到場祝福。

盧秀燕表示，這屆賽會共辦理14 個競賽項目767人參賽，是相當重要運動賽事平台，今年增列全國身障國民運動會正式項目「特奧輪滑競速」，相信練習許久選手們已蓄勢待發，在賽事上定能大放異彩，期許參賽選手盡情表現，享受運動帶來的樂趣。

盧秀燕指出，台中市今年籌辦全國身障國民運動會已圓滿完成，中市代表隊共摘下104面金牌、83面銀牌、34面銅牌，總獎牌數勇奪全國第二，並頒發有史以來最高總獎金2366萬元。

此外，今年度身障運動活動場次累積已超過1000場，參與人數高達2萬人次，補助經費更逐年增加，今年累計補助高達1550萬餘元。台中市身障運動總會長期與市府合作協助教育訓練，維他露基金會更是多年贊助。

運動局長李昱叡指出，市府持續與台中身障體總長期合作，亦結合運動i台灣2.0計畫、台中市各國民運動中心等多項資源，推動專業課程、活動和賽事。今日上午他也與台中身障體總理事長暨市議員林孟令及陳玉龍、黃阿平等主委，特別前往豐原慈濟宮祈福，除為選手加油打氣，也祈求這次賽會圓滿成功。

運動局提到，今年台中市首辦全國身心障礙國民運動會，台中市除成績創新高外，更有27項目、34人次破大會紀錄，24項目、31人次破全國紀錄的佳績，顯見台中市推動身心障礙運動有成，運動員表現有目共睹，如打破世界聽障紀錄的田徑好手許樂，參加東京帕運的健力選手林亞璇、柔道選手李凱琳、桌球選手林姿妤，都是台中市的運動健將。