未盡義務？藍爆「醫師證書」被扣留 陳其邁還原過程：從不後悔

國民黨文傳會副主委王鴻薇日前質疑高雄市長陳其邁念公費醫卻沒到偏鄉服務，陳今(20日)在臉書強調，自己實實在在的醫師，也是實實在在的公衛人，也是腳踏實地的政治工作者，「過去32年，在每一個階段，我都在實踐我的理想」。

陳其邁指出，在1990年參與3月的野百合學運，當時的訴求是國會全面改選，終止動員戡亂臨時條款，在1991年的時候，參與了李鎮源院士等人提出廢除刑法100條的思想犯死刑，追求百分之百的言論自由，1991年才終止動員戡亂臨時條款，年底資深中央民代全部退職，萬年國會告終，在92年的時候，刑法100條廢除陰謀內亂罪名、國會第一次進行全面的改選，也在92年的時候，我們推動總統直選，也直到94年才修憲，96年台灣人才完成第一次的總統直選。

陳其邁透露，在當時追求台灣民主化的過程，打破威權、實踐人民追求民主自由的當時的大時代裡面，選擇放棄臨床的工作，投入政治改革與社會運動，作為一個學醫的人，「我對我人生的選擇不後悔，這也是我一輩子努力的目標」。

同時陳其邁也強調，在大時代的過程裡，在台灣社會改革、以及追求台灣民主化的實踐的道路上，「我選擇善盡我學醫、公衞人，做一個知識份子的責任，我的選擇我從不後悔。」