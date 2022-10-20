許多人相信，情侶的八字不合或生肖相沖，對婚後生活可能造成一定的影響。《搜狐網》運勢專欄分享性格水火不容的3生肖組合，包括生肖虎和生肖虎、生肖兔和生肖猴、生肖馬和生肖豬，若兩人婚後不願意為對方做出改變，不僅容易發生爭吵，還可能不歡而散。

【生肖虎和生肖虎】

生肖虎性格剛強，愛面子且重自尊，脾氣也比較暴躁，說起氣話特別傷人，因此兩個性格要強的生肖虎若結婚，一旦發生爭執便誰也不讓誰，再小的事情都能夠鬧大，最後弄得不歡而散。

【生肖兔和生肖猴】

生肖兔心思細膩且十分專情，因渴望美好的愛情，所以進入一段感情就會全心全意的投入，而生肖猴雖然精明能幹，性格卻大大咧咧，處理感情問題總是不太用心，若兩人結婚，一往情深的生肖兔恐怕會備受打擊，在這段關係中遍體鱗傷。

【生肖馬和生肖豬】

生肖豬性格溫和，嚮往踏實安穩的生活，沒有遠大的志向，只想平凡的過一生，而生肖馬性格開朗外向，不喜歡一成不變的生活，更不甘願平凡，因此兩人婚後若不能為對方做出改變，就很容易發生爭吵，難以得到幸福。