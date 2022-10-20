上賽季太陽以64勝18負奪下季後賽頭號種子，卻在第2輪提前遭到獨行俠淘汰，整裝旗鼓的太陽沒有等太久，新賽季主場開幕戰就迎來報仇雪恨的機會，不過此戰獨行俠先聲奪人，開賽就一路壓著太陽打，下半場最多曾經來到22分的領先優勢，太陽隨後展開頑強反撲成功扳平比分，並靠著新同學達米恩李(Damion Lee)中距離跳投超前比分，最終太陽以107比105完成驚天大逆轉。

首節獨行俠王牌東契奇(Luka Doncic)就進入狀態，單節拿下13分幫助球隊確定領先優勢，進入半場休息前獨行俠已經拉開至17分差距。2隊易籃再戰後，東契奇外線連砍攻下5分，獨行俠將差距擴大到22分，也是本場最大領先幅度。

第3節末段太陽急起直追，一度將比分縮小至1分差距，不願讓比賽走入垃圾時間，此時獨行俠新援伍德(Christian Wood)跳了出來，末節3顆三分球又將領先差距帶回到雙位數，但太陽就像打不死的小強，又靠著一波流追了上來。

DAMION LEE FOR THE WIN 😱 pic.twitter.com/Ej6aPEvEj4 — Bleacher Report (@BleacherReport) October 20, 2022

比賽剩下3分10秒，太陽終於取得第1節以來首次領先，成功其中最大關鍵就是頂替保羅(Chris Paul)接任控球位置的達米恩李，末節他打滿12分鐘攻下11分，剩下17秒雙方戰成105平時，達米恩李在三分線外接獲隊友傳球後殺入禁區，並且在對方貼身防守下投進高難度中距離跳投，幫助太陽再度要回領先，獨行俠最後一波攻擊機會交由東契奇，他選擇在三分線外出手，不過球最終彈框而出，太陽最終完成22分大逆轉，以107比105收下賽季首勝。