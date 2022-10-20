民進黨台中市長候選人蔡其昌20日邀請彰化縣長候選人黃秀芳、南投縣長候選人蔡培慧、苗栗縣長候選人徐定禎到台中，4人共同發表10項聯合政見。（蔡其昌競選總部提供／張亦惠台中傳真）

民進黨台中市長候選人蔡其昌20日邀請彰化縣長候選人黃秀芳、南投縣長候選人蔡培慧、苗栗縣長候選人徐定禎到台中，4人共同發表10項聯合政見，誓言要打破中台灣發展停滯的現況。蔡其昌更強調，過去盧秀燕市長的區域平台是對抗中央的「藍軍對抗平台」，但對抗不會讓城市進步，未來他在中彰投苗建立的，是真正可以解決問題的平台。

逢甲大學都市計畫系副教授劉曜華引言表示，中部4縣市有92.1萬公頃、506萬人口的規模，4個東京都的大小，人口規模也和香港相當，但22年來只增加19萬人口，許多建設也未達到和相似區域相符的水準，中台灣應該抓穩發展的機會，因此要採用聯作戰的方式，也希望國會能在人民的支持下遷到中台灣，改變台灣發展的軸心。

蔡其昌說，4年來盧市長的區域治理平台根本是「藍軍對抗平台」，看不出要治理什麼，注定4年來就是一事無成。自己未來要建立解決問題、跟中央合作爭取更多資源的平台，中台灣是一個可以共同生活交互支持、互補很重要的區域，提出這樣的規畫，代表他們4個候選人負責，有願景、有規畫能力、有想法，可以讓選民清楚知道他們的主張。

南投縣長候選人蔡培慧表示，南投對外交通機能的提升延宕已久，在當選縣長後馬上就要進入輕軌的評估，要讓全台的一日生活圈和南投連結，還要建立夏季蔬果的運輸中心，透過交通建設的提升，讓未來的南投農業資源、食品生物科技可以成為新的品牌，行銷到台灣各地以及全世界。

苗栗縣長候選人徐定禎說，透過強化中彰投苗四縣市的互動，可以大幅提升南苗栗的建設；中彰投苗的互相連結，一定能夠提升生活品質，使有好山好水、有產業的苗栗成為更宜居的城市。

彰化縣長候選人黃秀芳表示，彰化與台中原本就是相當緊密的生活圈，彰化有很多隱形冠軍，精密機械與科技產業，他們的發展是在生活圈內互相連結的。過去有許多延宕的工程、停辦的活動，未來當選之後一定會積極推動，讓彰化擺脫流標與拖延的困境。

蔡其昌強調，面對未來有諸如極端氣候、環境汙染、產業發展、交通需求的問題，更加需要4個縣市在平台上發揮多元核心，相互支援、相互連結的功能，例如可以統籌規畫，聯合營運交通、農業行銷、觀光資源等工作，發揮更高的效率。