雙十連假過完是不是不敢站上秤！擔心自己體重又增加了？今年再次獲得「運動企業認證標章」的永慶房屋揪員工們動起來，舉行《月半你步行 月圓好輕盈》健走競賽，鼓勵同仁們工作之餘，養成運動健身的好習慣，讓「胖」遠離你我！今年健走競賽吸引近1300位員工熱情參與，14天的競賽期間，共創下1億零700萬步的總步數。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋深信，唯有幸福的員工，才有滿意的客戶，因此我們重視員工的健康、幸福，提供優渥的薪獎福利之外，也透過組織多元的運動賽事打造健康職場環境。身為運動企業代表，其實永慶潛藏很多運動高手，不只業績表現亮眼，假日更挑戰百岳、下班後相約打籃球運動，大家自由調配時間，達到工作生活平衡的最佳狀態。

健康幸福職場在永慶！運動還有豐厚獎金可以拿

永慶房屋鼓勵同仁們「聰明工作，健康生活」，近幾年防疫考量，取消過往的大型運動賽事，但永慶人的運動魂不減！透過Walkii App線上串聯彼此，舉行為期14天的《月半你步行 月圓好輕盈》健走競賽。競賽內容除了健走及飲食任務之外，還有創新的「動態體感」居家動態運動，參賽者須完成深蹲、開合跳等指定動作，增加了競賽豐富度。

健走競賽不只有益身心健康，同時祭出團體及個人賽的豐厚獎勵金，更加碼推出參賽者專屬的抽獎活動，今年總計發出近50萬元獎金送給員工，讓許多員工紛紛大喊：「運動甩肉還有獎金拿，待在永慶也太幸福了吧！」

此次競賽累積11萬步的永慶房屋經紀人黃黛閔分享到，這是第一次參加健走競賽，為了累積走路步數，與鄰近門店的同事們組成總計20組的大隊接力團隊，進行百人接力比賽，從門店出發繞附近商圈，不僅快速累積健走步數，同時還可以凝聚團隊向心力，一舉兩得！

黃黛閔進一步分享，透過這次的健走比賽，看到大家線上分享健康美食、打卡運動照片，更加感受到永慶人凝聚力十足，也再次團結了起自己和門店夥伴間的合作精神，在工作上不分你我，團隊合作互相補位，我今年已達成超過800萬業績，期待明年再次參與公司的運動競賽。

永慶房屋舉辦《月半你步行 月圓好輕盈》健走競賽，經紀人與鄰近門店的同事們組成大隊接力團隊，進行百人接力比賽。(圖/永慶房屋提供)

在永慶做業務一點也不難 師徒制、團隊合作助新人創佳績

永慶房屋長期致力打造健康、幸福的職場環境，針對業務新進人員提供「前九個月每月五萬收入保障」，不需要業績達標才能領，也不需綁約；也不會巧立各種名目抵扣；就算中途離職，也不會追討。

另外還「一對一師徒制度」，每位新人都會有專屬的師父帶領，從學習房市專業知識、客戶應對等等，都有師父在旁指導，永慶房屋以團隊合作為導向的企業文化，不用擔心單打獨鬥，同事之間都相當樂意交流工作上的心得，遇到狀況時同事能隨時補位、相互支援，不存在互相搶業績的刻板印象，在永慶做業務一點也不難。

塗振宏協理補充，員工是企業最大的資源，永慶房屋推動「聰明工作，健康生活」，鼓勵工作生活平衡，未來也會持續優化人資政策，永慶房屋持續徵才不間斷，歡迎有意投入房地產業的人一起加入永慶的行列，開創職涯無限的可能。