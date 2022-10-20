自10月10日以來，俄羅斯向烏克蘭進行了大規模的空襲，針對後方基礎建設和能源設施實施打擊，其中伊朗製造的「見證者」（Shahed-136）更是佔據了所有版面，而俄造的「手術刀」（Lancet）則是低調的投入在前線地區作戰，提供第一線戰鬥部隊精準火力支援，隨著戰爭的進行俄方更是對手術刀進行了升級。

New footage of the destruction of various military equipment by Russian Lancet kamikaze drones. pic.twitter.com/idvvSsREYJ — Sprinter (@Sprinter99880) October 20, 2022

綜合外媒報導，手術刀是由卡拉希尼柯夫集團（Kalashnikov Concern JSC）旗下的扎拉航空集團（ZALA Aero Group）所開發生產的遊蕩彈藥，可以進行空中偵查，待選定目標後可以啟動攻擊速度衝向目標，如同各國競品一般，可以滯空盤旋待命，等待正確的打擊時間。

New footages of use the upgraded version of Russian "Lancet-3" kamikaze drone against Ukrainian forces.

This version has been tested in Syria for the first time since at least the 2020 and features a large front X-shaped wing, a larger warhead etc (https://t.co/NtUQnUt4By). pic.twitter.com/MNGLMolzO4 — Yuri Lyamin (@imp_navigator) October 13, 2022

該系統源自無人飛行翼KYB Kub（立方體）遊蕩彈藥技術積累而來，分別有兩種型號，Lancet-1和Lancet-3，差別在於飛行時間和彈頭裝藥量。Lanect-1屬於較小的版本，僅攜帶了1公斤的彈頭，最大起飛重量為5公斤，續航力為30分鐘。

而目前比較常見到的Lancet-3具有3公斤的彈頭和40分鐘的續航時間。最大起飛重量為12公斤，此外根據俄羅斯armstrade.org軍事網7月21日報導，俄方已經對投入戰場的Lancet-3進行了升級，除了增加續航時間1小時之外，還換裝載了5公斤的彈頭，除了高爆反裝甲( HEAT)彈頭外，另外還有對軟性目標的高爆彈（HE）和對抗人員和掩體用的熱壓彈（Thermobaric），使用場景和彈性大增。

手術刀是由卡拉希尼柯夫集團（Kalashnikov Concern JSC）旗下的扎拉航空集團（ZALA Aero Group）所開發生產的遊蕩彈藥。（Kalashnikov ）

手術刀使用軌道安裝的彈射器裝置發射，它可以摺疊成一個載體箱，並有2組辨識度很高的X形翅膀，最早投入於敘利亞，在與恐怖組織Hayat Tahrir al-Sham（HTS）進行了實戰測試。