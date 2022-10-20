全聯實業董事長林敏雄（右四）、高雄市長陳其邁（中）20出席岡山區本洲冷鏈物流中心動土儀式。（林瑞益攝）

本土超市龍頭全聯實業今（20）日舉行岡山區本洲冷鏈物流中心動土儀式，全聯董事長林敏雄說，他在十年前就看好高雄，近年來也在高雄找地，感謝市府幫忙。對於高雄的農、漁產品包含香蕉、鳳梨與石斑魚，全聯會持續相挺。

林敏雄、高雄市長陳其邁、經發局長廖泰祥、農業局長張清榮等人出席動土儀式。陳其邁感謝林敏雄看好高雄、投資高雄，不僅在高雄打造全台最大的智慧物流園區，也創造上千個就業機會。岡山本洲冷鏈物流中心動土也完成全聯北、中、南各一座冷鏈物流中心的拼圖。

林敏雄原本還客氣地說，今天是陳其邁為主，他就不發言了，但林敏雄後來在致詞時也談到全聯面對本土超市的競爭，還說他會全面挺高雄的農、漁產品包含香蕉、鳳梨與石斑魚，全力穩住產品的價格。

林敏雄推崇高市府的效率很高，農業局與經發局也很幫忙。全聯對此銘感在心，也會努力幫忙台灣的農、漁民，不管怎樣，都會持續相挺。

發局長廖泰翔表示，全聯在2018年就在岡山本洲產業園區投資9.8億元新台幣打造自動化物流中心，去年再以約13.8億元得標本洲園區萬坪土地，規畫分2期投入共80億元建置冷鏈物流中心及智慧化全自動物流系統。