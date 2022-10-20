藝人邱淑貞擁有甜美外型和姣好身材，出道以來有著「性感女神」封號，1999年與富商沈嘉偉結婚後就淡出演藝圈，專心經營家庭生活，日前名媛上山詩鈉分享好友聚會的照片，只見邱淑貞不僅與富豪老公沈嘉偉罕見同框，54歲的她雖以素顏模樣出席，但顏值和身材依舊打趴在場名媛們，引起網友議論。

名媛上山詩鈉日前分享好友們聚會照片，只見邱淑貞與向來行事低調的老公沈嘉偉罕見同框，當天她身穿黑色上衣，脂粉未施與眾人一同拍照留念，雖然已經54歲，不過保養得宜的她，膚質依舊细腻光滑，不見歲月在臉上留下任何痕跡，與其他名媛們排排坐在一起，顏值和身材明顯完勝眾人，「性感女神」封號當之無愧。

邱淑貞素顏出席聚會，即便已經54歲，仍不見歲月在臉上留下痕跡。(annaboop IG)

邱淑貞的魅力席捲90年代，當年與梅艷芳、劉嘉玲、羅美薇和張曼玉等人並稱「九龍女」，雖然螢幕形象清新可人，後來仍聽從王晶建議轉型，尤其點頭答應拍攝限制級電影《赤裸羔羊》，在劇中突破自我的演出，獲得1993年香港電影金像獎最佳女主角提名。

演藝事業得意的她，感情事業也備受外界關注，與王晶的曖昧情傳了多年，卻始終沒有對外公開兩人真實關係，直到1999年嫁給富商沈嘉偉後，才讓這段曖昧情正式畫下句點，婚後邱淑貞宣布息影，專心照顧三個寶貝女兒，長女沈月遺傳到她的絕美神顏，被外界封為「最美星二代」，常受邀拍攝時尚大作，只不過目前毫無出道意願。