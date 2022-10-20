蘋果新推出的Apple TV 4K電視盒，價格比前一代要來得低，引起熱烈討論，不過知名分析師郭明錤卻認為，下一代還有可能更便宜，主要是目前已經改善成本結構的問題，並進行優化，但現在的降價幅度還不夠低，落在100美元左右的價格才是甜蜜點。

新一代Apple TV 4K電視盒讓不少人相當驚艷，搭載A15仿生晶片、新增HDR10+支援，透過A15仿生晶片帶來更快的效能和遊戲體驗之餘，HDR10+讓使用者可以在電視上，以最高品質觀賞電影和電視節目，最重要的是價格還略微下調，售價為129美元起。

對此，郭明錤則在推特上表示，目前Apple TV的降價雖然已經反映成本結構進行優化，但幅度顯然還不夠，下一代有可能繼續調降，100美元左右的價格才是甜蜜點。

事實上，第一代、二代及三代的Apple TV價格都在100美元以下，但從第4代開始到後來的Apple TV 4K，就未曾回到100美元以下，如今消費者也期待是否真的如郭明錤所言，出現進一步的降價幅度。