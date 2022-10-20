立法院教育及文化委員會今天審議國立大學預算，從國外回來任職清大校長的高為元，今天是生平第一次進到立法院，並上台備詢，他表示「這是歷史的一刻」，很興奮有機會參與。

高為元1968年出生於台北市，是生物材料與生物醫學工程學者，他在國外成長、就學及工作，之前是香港大學副校長，今年返國擔任清大校長。他是極少數從國外返國擔任國內公立大學校長的人。

立法院教育及文化委員會今天審議國立大學預算，高為元首度進到立法院，並上台回答立委高金素梅等委員詢問關於大學原住民教育的議題。他表示，這是他活這麼久以來第一次進到立法院，很興奮。

高為元指出，到立法院來，他了解立委、政府機構是用什麼角度看高等教育，這對台灣未來發展很重要，他很興奮有機會參與。對他來說，他更重視立委提出的議題，及教育部如何因應。

會後多位記者一起採訪他，並要求拍新聞照片。不過高為元拿出手機，要求在場的記者先與他一起自拍，然後再讓記者拍攝新聞照片，作風與傳統國內大學校長很不一樣。