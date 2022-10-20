民眾接種高端赴日受阻，中央流行疫情指揮中心昨公布補打方案，但遭資深媒體人周玉蔻痛批「根本是呼攏人！」「民進黨執政也是這種公務員」中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，補打政策是給有需要的人，個人判斷是暫時性的措施，未來各國邊境會逐漸放寬。

王必勝回應，補打政策是給有需要的人，個人判斷這是暫時性措施，隨著國際逐漸開放，各國邊境檢疫條件應該會逐漸放寬；補打比較適合的是頻繁出入有這些規定的國家的人，「對於各界指教和批評，我們都虛心接受，至於有建設性的，我們會採參。」

周玉蔻認為，補打方案緩不濟急，高端公司應負擔民眾赴日所需的3500元PCR費用。衛福部長薛瑞元今天上午出席「衛福部基隆醫院附設南港綜合長照機構」開幕典禮後受訪回應「PCR是PCR、補打是補打」，這是兩件不同的事。

薛瑞元說明，過去美國入境規定需要施打認證疫苗，因美方沒有承認高端，所以我國開放赴美民眾可補打其他疫苗，是有這樣先例在，現在日本碰到這樣的問題。至於是否會補助PCR費用？薛瑞元表示，目前沒有這樣的規劃。