因疫情的催化，近年消費者支付需求快速轉變，先買後付BNPL（Buy Now Pay Later）風潮順勢引爆，其中台新銀行積極拓展支付場景，20日宣布攜手日本BNPL領導品牌「AFTEE先享後付」，合作推出「約定帳號扣款」繳費服務，為使用者帶來更全面、便利的新支付體驗。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟表示，歷經兩年疫情影響，民眾數位支付習慣改變，各項應用服務快速推展，新型態數位支付市場也從醞釀期邁入爆發期，帶來大量新場景和新商業模式。BNPL業者異軍突起，有別傳統小額貸款、分期付款方式，BNPL透過金融科技及數據演算法提供「先享後付」服務，提供更便利、彈性的付款選項，開創線上線下串連的場景支付時代。

黃天麟指出，為提供民眾更好的數位支付體驗，即日起與「AFTEE先享後付」合作，聯手推出「約定帳號扣款」繳費服務，在既有虛擬代碼轉帳及超商繳款選項外，新增使用者熟悉且便利使用的支付方式。使用者只要先透過台新網路銀行完成身分驗證並約定扣款帳戶，就可直接使用台新銀行存款帳戶進行繳費扣款，大幅提升近70萬「AFTEE先享後付」用戶使用便利性，帶來更完整的數位支付體驗。

基於拓展數位應用場域，台新銀行近年積極布局異業合作，持續與合作夥伴共同打造金融生態圈。黃天麟說明，瞄準4.0場景支付趨勢，未來將持續與各BNPL業者結盟，推動「約定帳號扣款」繳費服務，以滿足線上、線下各項付款需求。未來將藉由擴大異業聯盟整合行銷資源，共同開啟多元付款管道，提升客戶體驗及便利性。

為鼓勵民眾搶先體驗，台新銀行強調，至明年1月20日止，與「AFTEE先享後付」合作推出「Richart的禮物」優惠，期間使用AFTEE首次約定台新Richart數位帳戶繳費扣款，即可獲得AFTEE優惠序號50元回饋禮，每人限回饋1次，限量1,000名。期間成功開立Richart數位帳戶，申請時在專屬代碼欄位內輸入「AFTEE」代碼，首次登入使用Richart APP，將AFTEE約定以台新Richart帳戶繳費扣款，可獲AFTEE優惠序號200元，每人限回饋1次、限量1,000名。