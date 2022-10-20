第19屆國家品牌玉山獎19日頒獎，由兆豐證券總經理吳明宗親自出席受獎。吳明宗表示，這是兆豐證券首次參加國家品牌玉山獎的評選，即榮獲傑出企業獎殊榮，肯定公司經營策略及治理，這是全體經營團隊與同仁的努力。

吳明宗指出，自去年起公司大力推動兩項重點工作，其一是推動數位轉型，由董事長陳佩君親自督導，從管理思維的轉換、營運流程的改善、資安防護的升級等各面向著手，無論對內跨部門合作或對外服務客戶，都以使用者體驗為中心，以提升內部營運效率，同時優化客戶體驗；其二是推動ESG，兆豐證券不僅是配合母公司兆豐金控永續發展委員會推動各項ESG計畫，公司也成立ESG工作小組，由本人親自督導各項計畫的研訂、推動及執行，將ESG融入客戶經營、投資決策、輔導承銷及日常營運管理，並且引導客戶重視永續發展議題。面對變化快速、波動加劇的金融環境，公司經營更需要永續思維，並且保障及重視利害關係人利益。

吳明宗表示，保持暢通的溝通是重要的，公司對員工或客戶除了有例行的溝通管道，每年也透過員工敬業度調查、客戶滿意度調查了解員工及客戶需要。例如員工健康檢查自去年起即提供不同分級的補助及項目外，近期推出的「兆豐e存股」也能讓客戶透過定期定額、定期定股或條件單等方式自訂存股策略，彈性靈活的投資，幫助客戶因應充滿變數的金融環境；另提供有價證券他益信託服務，透過資產傳承規劃，滿足投資人生命周期各階段理財所需。

兆豐證券已連續兩度獲得主管機關公平待客評核的肯定，今再獲國家品牌玉山獎傑出企業的殊榮，未來將持續秉持專業、誠信、公平之原則服務客戶，重視利害關係人利益，積極發揮正向影響，善盡社會責任。