台中市副市長黃國榮20日上午出席動土祈福典禮，他說，此工程在市府各項重大建設中屬較小工程，但可創造大效益。（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

中市府水利局投入3000萬元進行「筏子溪門戶迎賓水岸廊道下游串連工程」，盼串聯水岸廊道空缺、完善廊道動線，預計明年6月完工。台中市副市長黃國榮20日上午出席動土祈福典禮，他說，此工程在市府各項重大建設中屬較小工程，但可創造大效益，盼提升當地觀光休憩品質。

水利局指出，筏子溪水岸廊道的建置日漸完善，但南屯至烏日間有局部河段因腹地受限尚未串聯，原有廊道也因寬度不足及跨橋段高差問題，還未提供行人及自行車使用；工程將新設長400公尺、寬3公尺的堤岸廊道，以銜接上下游動線，並拓寬既有堤頂步道至3公尺寬，供自行車及行人共用，預計明年6月完工。

水利局表示，完工後可縫合此段1.5公里範圍水岸廊道及整體藍帶空間，民眾將可從文字地標迎賓廊道直達下游烏日建國路，並配合既有高鐵三路橋與建國路橋，達成河岸動線橫向串聯。

黃國榮說，此工程僅400公尺，在市府各項重大建設中屬小工程，但可創造大效益，完工後可縫合上游魚市場延伸至下游烏日的藍帶空間，同步拓展民眾及自行車的休憩空間，提升當地觀光休憩品質；也感謝水利局團隊，除汙水下水道工程，也致力打造舒適安全的水岸廊道。

烏日區長林崇懿表示，過去筏子溪水岸廊道由南屯進入烏日約1.4公里處的就會斷掉，民眾要通行就要從水岸廊道改走馬路，相當危險，因此此工程是他們極力爭取，民眾也相當期盼。

黃國榮也補充，盧秀燕相當重視南屯及烏日地區發展，市府近年進行許多建設，如「筏子溪水文化暨環境教育館」、「筏子溪生態綠廊營造計畫工程」、「烏日區成功東路排水改善工程」、「台中市烏日綜合社會福利館興建工程」等，未來也會持續推動各項地方建設。