台灣首檔訴求「高填息」ETF出現！大華銀投信20日宣布，大華優利高填息30ETF（00918），將於2022年11月1日至11月4日盛大募集，這是首家由外資投信發行的台股ETF，也是台灣第11檔台股高股息概念的ETF，該檔ETF所追蹤的特選台灣優利高填息30指數在編制時特別納入高填息因子，2022年預估配息達7％，讓投資人不僅能領取配息，還能期待成分股的填息，加上長期持有，掌握資產成長的機會。

大華優利高填息30擬定經理人鄭翰紘表示，受到通膨與升息等多重因素影響，全球股市2022年以來表現疲弱，台股今年以來回檔幅度甚高，就評價面來看，已相當具有投資吸引力。統計至10月19日，台灣加權指數的本益比為9.2倍，而2023年的預估本益比將會來到10.4倍，也就是說，如果現在布局台股，明年就有機會看到成長。

如何確保「高填息」？鄭翰紘表示，大華優利高填息30所追蹤的特選台灣優利高填息30指數，成分股含括電子、金融與傳產三大產業。指數篩選部分，透過「績、優、股」三大關鍵，從上市櫃企業市值排名前150家中，挑選出獲利為正、配發股利排名排前，且過去15年填息紀錄強的企業，希望幫助投資人在景氣循環中，降低投資風險，掌握長期報酬。

鄭翰紘表示，目前在台股布局上，應以價值股為優先考量，原因在於基本面相對穩健，加上ETF透過指數篩選，剔除了人為因素的干擾，將能更有效率進行多產業的配置，避免單押單一個股或產業，造成資產的減損。

鄭翰紘說明，台灣人長期偏好存股領「股子」，但許多高殖利率的股票，往往都是因為股價下跌讓殖利率相對提高。然而，對投資人而言，真正的配息，是股價能在除息後回填，才是最重要的關鍵。從指數過去績效觀察，統計至今年8月31日，比較大華優利高填息30所追蹤的特選台灣優利高填息30指數與台灣加權指數過去六年走勢，可發現特選台灣優利高填息30指數不但年化波動度較低，年化報酬率也略勝一籌。

大華銀投信指出，大華銀投信為首家在台灣發行ETF的外資投信，以行動深耕台灣。對於資產管理業而言，發行ETF重要的是開發出對的投資策略，將其編撰成指數。大華銀投信結合母集團的銀行背景，從過去的經驗中，找出能經過時間與市場的洗禮之商品，提供給投資人最適合，也最穩健的投資方案。大華優利高填息30預計於11月1日至11月4日募集，每股發行價為15元。